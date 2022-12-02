Belavia станет чаще летать в Туркменистан 3 2.12.2022, 10:45

Стоимость билетов немаленькая.

Belavia добавляет новые рейсы в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 13 декабря по 21 марта 2023 года рейсы Минск-Туркменбаши (Ашхабад) будут выполняться каждый вторник. А из Ашхабада в Минск — каждую среду.

Сейчас Belavia летает в Туркменистан и обратно по этим же дням, но 1 раз в две недели.

Расписание рейсов (время для всех аэропортов указано местное):

— Вылет из Минска — 22.40, прилет — 04.45;

— Вылет из Туркменбаши — 05.45, прилет — 8.05.

К слову, стоимость билетов немаленькая. Например, на 13 декабря полет в Ашхабад в эконом-классе обойдется в 476,5 доллара, а стоимость билета из Ашхабада в Минск на 21 декабря начинается от 454,5 доллара.

Также напомним, что гражданам Республики Беларусь для въезда в Туркменистан необходима виза.

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