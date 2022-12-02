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ВСУ вдребезги разбили «вангеровцев» под Бахмутом

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  • 2.12.2022, 12:42
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ВСУ вдребезги разбили «вангеровцев» под Бахмутом

Уничтожение оккупантов с помощью гаубицы «Краб» и беспилотника попало на видео.

Украинские военные мастерски уничтожили русских наемников из ЧВК «Вагнера» под Бахмутом. ВСУ вовремя атаковали оккупантов, которые готовили ротацию.

На позициях близ Бахмута наемники из ЧВК «Вагнера» окопались и замаскировались. Однако все действия российские оккупанты проводили под наблюдением украинских воинов из 71 отдельной егерской бригады ДШВ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

ВСУ неожиданно накрыли «вагнеровцев» мощным огнем, когда оккупанты задумали ротацию. По войскам агрессора работала польская гаубица «Краб» при поддержке беспилотника.

Украинские воины отметили, что потери оккупантов посчитать уже не удастся. Однако один из «вагнеровцев» выжил, вероятно, чтобы предупредить оккупантов о мастерстве украинских артиллеристов.

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