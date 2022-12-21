Российские оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор» на Запорожье 4 21.12.2022, 8:07

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Боевую машину заметил экипаж зенитного комплекса «Панцирь-С1».

«Вторая армия мира» из-за несогласованности действий регулярно несет потери из-за «дружественного огня». В этот раз российские оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из специальных служб.

Отмечается, что инцидент с вертолетом произошел в первых числах декабря.

Известно, что Ка-52 войск РФ был замечен в ночном небе экипажем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»: оккупанты решили, что объект нужно сбить.

Они успешно «приземлили» цель, после чего выяснилось, что объектом был дружественный вертолет. Экипаж Ка-52 выжил.

«Противовоздушная оборона надежна и крепка. Если сбивать дружественные цели, конечно. Шел 300-й день Специальной военной операции, а российские военнослужащие так и не научились отличать свои цели в небе от вражеских», – пишет автор канала.

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