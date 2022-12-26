Чубайс получил израильское гражданства 27 26.12.2022, 11:36

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Анатолий Чубайс

Бывший российский чиновник прошел процедуру алии.

Экс-помощник Путина и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс все чаще посещает Израиль, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Он и его супруга еще весной получили израильское гражданство, дающее им право без виз путешествовать и жить в Европе, объясняет его знакомый.

В интернете появилась фоторграфия экс-главы Роснано и экс-помощника Путина Анатолия Чубайса в Тель-Авиве.

«Только Чубайс с таким наполеоновским видом может сидеть в тель-авивском кафе в декабре 2022 года. Впрочем, в смысле личного обогащения он, несомненно, всем доволен», — прокомментировал фотографию в своем канале политолог Федор Крашенинников.

Чубайс без объяснения причин покинул пост спецпредставителя Путина еще в конце марта. Сообщалось, что он был в Турции, Италии и на Кипре. В мае его и супругу Дуню Смирнову заметили в Израиле. «Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал ТАСС его представитель.

Знакомый Чубайса рассказал «Можем объяснить», что бывший чиновник вскоре после отъезда из России прошел процедуру алии — получения израильского гражданства.

О еврейских корнях Чубайса было известно давно: в 2017 году израильский портал сообщал: «Мама Анатолия Чубайса, Раиса Ефимовна Сегал [по данным Википедии — Сагал], привила сыну любовь к еврейскому народу».

С весны Чубайс регулярно посещает Израиль. Бывший чиновник ненадолго приезжал сюда и в середине ноября, рассказывал еще один знакомый российского политика. Его визит в конце декабря может означать, что Новый год экс-приватизатор России будет встречать на новой (исторической) родине.

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