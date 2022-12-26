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Российские солдаты под Бахмутом начали бунтовать против Москвы

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  • 26.12.2022, 17:48
  • 9,228
Российские солдаты под Бахмутом начали бунтовать против Москвы

У оккупантов крупная проблема.

Россияне из ЧВК «Вагнер» бунтуют под Бахмутом, заявляя о катастрофической нехватке боеприпасов к артиллерии.

Российские наемники записали видео с оскорблениями в адрес начальника Генерального штаба РФ Герасимова, после чего выложили его в открытый доступ.

Выяснилось, что у российских военных сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой артиллерийских снарядов, вследствие чего их сослуживцы гибнут на передовой.

Кадры на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев.

«Осторожно, нецензурная лексика!»

По словам Грозева, глава ЧВК «Вагнер» по сути одобрил нападение на Герасимова.  Пользователи социальных сетей считают, что появление видео и было его задумкой, а также частью скрытой войны против фракции Шойгу и Герасимова.

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