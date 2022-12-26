Российские солдаты под Бахмутом начали бунтовать против Москвы

Российские солдаты под Бахмутом начали бунтовать против Москвы2
- 26.12.2022, 17:48
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У оккупантов крупная проблема.
Россияне из ЧВК «Вагнер» бунтуют под Бахмутом, заявляя о катастрофической нехватке боеприпасов к артиллерии.
Российские наемники записали видео с оскорблениями в адрес начальника Генерального штаба РФ Герасимова, после чего выложили его в открытый доступ.
Выяснилось, что у российских военных сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой артиллерийских снарядов, вследствие чего их сослуживцы гибнут на передовой.
Кадры на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев.
«Осторожно, нецензурная лексика!»
Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022
Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ
По словам Грозева, глава ЧВК «Вагнер» по сути одобрил нападение на Герасимова. Пользователи социальных сетей считают, что появление видео и было его задумкой, а также частью скрытой войны против фракции Шойгу и Герасимова.