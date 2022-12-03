В ВСУ появилась башкирская рота 10 3.12.2022, 0:19

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иллюстрационное фото

На днях она вдребезги разбила «вангеровцев» под Бахмутом.

В составе Вооруженных сил Украины появилась рота с уроженцами Башкортостана. Несколько дней назад она зачистила опорный пункт российских наемников из ЧВК «Вагнера», пишет «Главред».

Отмечается, что башкирская рота не входит в состав легиона «Свобода России».

При этом, легион «Свобода России», который состоит из иностранцев, сейчас воюет под Бахмутом в Донецкой области. Именно там находится одно из самых «жарких» направлений на фронте.

Также сообщается, что на стороне ВСУ воюет тюркская рота «Туран».

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