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В ВСУ появилась башкирская рота

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  • 3.12.2022, 0:19
  • 14,518
В ВСУ появилась башкирская рота
иллюстрационное фото

На днях она вдребезги разбила «вангеровцев» под Бахмутом.

В составе Вооруженных сил Украины появилась рота с уроженцами Башкортостана. Несколько дней назад она зачистила опорный пункт российских наемников из ЧВК «Вагнера», пишет «Главред».

Отмечается, что башкирская рота не входит в состав легиона «Свобода России».

При этом, легион «Свобода России», который состоит из иностранцев, сейчас воюет под Бахмутом в Донецкой области. Именно там находится одно из самых «жарких» направлений на фронте.

Также сообщается, что на стороне ВСУ воюет тюркская рота «Туран».

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