Подземная жизнь и «призраки»: что известно о тайных бункерах Путина 3.12.2022, 10:48

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Журналисты проанализировали новые факты.

Журналисты «24 канала» проанализировал новую информацию «Собеседника» о бункерной жизни Путина.

Дети подземелья

Расследованию не откажешь в том, что оно лучше наводит оптику и масштабы, содержит несколько интересных фактов и параллелей, а еще – подтверждает, что руководитель «специальной военной операции» и верховный спецоператор оторван от реальной жизни.

Что известно о сети бункеров Путина

Из расследования стало известно, что у Путина есть не просто несколько бункеров, а целая сеть, официальная и неофициальная. Их построением, эксплуатацией и ремонтом занимается огромная структура, которая является наследницей советского «Пятого управления Управления (это не спонтанная тавтология) делами Совета министров РСФСР», а ныне превратилась в корпорацию с собственной армией и закрытой «экосистемой».

Интересно, что один из бункеров, а точнее – бункерных дворцов, расположен в городке Межгорье на Урале. И здесь не избежать параллелей с другой резиденцией другого президента – Межигорья под Киевом. Ее бывший владелец также планировал править вечно, однако, не суждено. Как сейчас говорят: «что-то пошло не так».

А сам Путин, после завершения строительства в Межгорье, возле Ямантау будет иметь право на новый титул – легендарного «короля-под-горой», который в свое время популяризировал Толкин (так он называл короля гномов).

Цена бункерной жизни

Сколько стоят бункеры Путина? По-видимому, этого не знает никто, очевидно, это очень дорого. Тем не менее, можно утверждать, что он сейчас является самым продуманным «выживателем» в мире. И в этом он действительно не только догнал, но и превзошел США – родину такой субкультуры, как Survivalism.

Автор расследования называет сумму сметы в 55 миллионов рублей только для «модернизации» трех лифтов в московском бункере, а также указывает, что таких бункеров в одной только Москве десятки. Кроме того, по словам диггеров, под столицей России есть целый подземный город (такой же, из российских pulp fiction романов 90-х, с метровыми крысами и другими атрибутами «пелевинщины»).

Это десятки или сотни миллиардов долларов. Может быть, больше. Совершенно ясно, что эти деньги были украдены у российского народа (который в очередной раз стерпел и будет терпеть дальше) и в прямом смысле зарыты в землю.

Что можно было сделать на эти деньги? Все или даже больше. Возможно, газифицировать всю Россию или провести отопление и канализацию в далекие уголки. Может даже ликвидировать такой феномен, как деревянные туалеты на улице. Тогда бы россияне не переживали «эффект Стендаля» всякий раз, когда видят унитаз в Украине.

Впрочем, скорее всего, все эти деньги пошли бы не на решение проблем граждан (ведь в России такого явления как «граждане» на самом деле не существует, там есть подданные). Эти деньги пошли бы на армию. И тогда это могла бы быть действительно «вторая армия мира» – с современными танками, самолетами, кораблями и гораздо большим количеством ракет.

Согласно официальным данным, Россия за последние 10 лет потратила на модернизацию своей армии около 20 триллионов рублей. Благодаря этому российская армия получила реноме второй в мире. 9 месяцев полномасштабной войны в Украине эту репутацию уничтожили, как уничтожили большую часть потенциала оккупантов. Другую часть добили сами россияне.

Возможно, значительная часть тех 20 триллионов пошла именно на бункеры. Поэтому, когда очередной «мобик» будет замерзать в окопе где-то под Бахмутом без носков и в ватнике, он должен благодарить за это своего президента. А украинцы должны благодарить, что их извечным геополитическим врагом руководит нарцисс, лишенный как чувства меры, так и способности «смотреть в завтрашний день».

Призраки ядерной войны

Автор расследования делает главный вывод, что все это не ярмарка тщеславия помешанного диктатора, а план России по подготовке к ядерной войне. При этом план спасения не всех россиян (они, согласно приказу Путина, попадут в рай), а только его.

Такой план, когда имеем дело с Россией, исключать нельзя. Однако нельзя исключать и того, что при попытке лишь отдать соответствующий приказ Путина убьют собственные подчиненные и заменят на другого двойника, который будет немного осмотрительнее.

Это должен понимать и сам Путин. И именно этот факт, а не угрозы Китая, США или даже Алексея Данилова, делают вариант ядерной эскалации невозможным. Он ведь будет означать и физическую смерть Путина. Бункер его не спасет.

Какова судьба владельцев бункеров

В настоящее время бункерное строительство в России продолжается. 70-летний Путин хочет новые и новые подземные комплексы, ему мало дворцов, он хочет залезть в свои норы еще глубже.

Так когда-то делал другой тиран. Адольф Гитлер. У того также было немало бункеров, один из них даже располагался в Украине под Винницей.

Жизнь свою Гитлер также кончил в бункере – в самом сердце Берлина. Последние четыре месяца он жил под землей в Фюрербункере и оттуда продолжал отправлять сотни тысяч людей на убой, свято веря в «войну до последнего немца», которую ему обещали Геббельс и Шпеер (последний, правда, недостаточно искренне).

Там Гитлер, которого в фильме Der Untergang прекрасно сыграл швейцарский актер Бруно Ганц, произносил свой знаменитый монолог-мем.

Сейчас дело Гитлера продолжает Путин и не только как герой упомянутого выше мема о «бункерном деде». История повторяется – его армия проигрывает, однако, российский диктатор до сих пор может выбирать, где ему было бы удобнее уйти из жизни – под Кремлем, под Геленджиком или под горой Ямантау.

В последнем случае это было бы эффектно, тогда бы вся гора стала мавзолеем диктатора-неудачника и он бы превзошел и Цинь Ши-Хуан-ди, и Чингисхана, и фараонов с их пирамидами. Те тоже верили в загробную жизнь.

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