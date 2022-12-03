В белорусских военкоматах закончились повестки? 14 3.12.2022, 18:55

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Комиссариаты публикуют странные объявления в районных газетах.

В редакцию «Зеркала» обратилась читательница Елена. Ее брат прописан у родителей в Борисове, но давно там не живет. На днях мама девушки прочла в районной газете, что военнообязанные, которые еще не получали повесток и не прошли сверку данных, должны самостоятельно прийти в военкомат. В семье возник вопрос, обязательно ли брату, которому пока никаких вызовов не приходило, идти в военкомат?

В сообщении военного комиссара Борисовского и Крупского районов Минской области, которое было опубликовано в местной газете «Единство» сказано: «в целях выполнения задачи по проведению сверки учетных данных военнообязанных, которые в период с 12 октября 2022 года по настоящее время не получили персональную повестку, либо с кем не были сверены данные по телефону», необходимо прибыть в военкоматы.

— Брат живет в Гомеле, работает водителем. Никаких повесток ему не приходило. Мама прочитала в районке, что ему нужно прийти в военкомат самому. В какие сроки? Что сказать на работе? Этого не указано, — перечисляет возникшие вопросы собеседница. — Да и не ясно, обязательно ли ему идти.

В военкомате Борисовского и Крупского районов, куда позвонили журналисты, как обычные граждане, на наш вопрос, в какие сроки нужно явиться на сверку людям без повесток, ответили: «чем раньше, тем лучше», и уточнили, что пару недель у военнообязанных в запасе еще есть.

— До конца декабря нам нужно доложиться, — конкретизировали в военкомате.

На сверку нужно прибыть лично. В комиссариате должны «увидеть человека». Для того, чтобы сотрудника отпустили с работы, рекомендовали сообщить, что «едешь в военкомат для уточнения учетных данных». Процедура займет минут 10−15, после чего человеку на месте выдадут повестку. Ее можно будет предоставить на работе в качестве подтверждения.

На вопрос, а почему прибывать нужно не по повесткам, объяснили так:

— Поймите, у нас такой объем людей маленький (речь о сотрудниках. — Прим. ред.) и такой [большой] объем людей, которые состоят на учете. Более 37 тысяч. Вы представьте, сколько нужно повесток.

С такой же инициативой выступил и военный комиссариат города Барановичей, Барановичского и Ляховичского района. Информацию об этом они опубликовали на сайте местного горисполкома. С вопросами, которые задавала Елена, журналисты, как обычные граждане, также обратились и к ним. Там объяснили, что сообщение на сайте исполкома, — это рекомендация прийти.

— Чтобы ускорить процесс сверки, — уточнили в военкомате, для чего дали такую информацию.

Военнообязанных, которые не получили повестки, они, как и коллеги из Борисова, просят подойти в комиссариаты до конца года. В случаях, если человек, например, дальнобойщик, находится в рейсе и не успевает прийти к концу декабря, когда ему придет повестка по месту регистрации, родным стоит позвонить в комиссариат и предупредить, до какого числа человек в пути.

— И, когда он прибудет на территорию Беларуси, то в короткие сроки он должен явиться в военкомат, — сказали в комиссариате.

Еще одно похожее сообщение пришло из Бреста. «Не только в Борисовском районе вызывают без повестки и звонков», — написал нам читатель и прислал такое фото.

Об этом же 1 декабря написал в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук. В комиссариате, куда журналисты как обычные граждане позвонили с вопросом, является ли данное сообщение рекомендацией или это вместо повестки, объяснили: объявление «равнозначно» повестке.

— Мы решили сэкономить труд наших посыльных. Но так удобно и людям: кто-то звонит, кто-то приходит в удобное для них время, — сказали в военкомате. — Это (сверка данных. — Прим. ред.) обязательная процедура. Мы должны знать, где живет человек, где прописан, его телефон мобильный, где он работает. Люди давно стали на учет и не сообщают, где они работают. Нужно сделать сверку военно-учетных данных.

Здесь также уточнили, если человек свяжется с военкоматом до 20 декабря, то сверку данных можно пройти по телефону. Если позже — придется прийти лично.

А что говорит закон?

В связи с тем, что такая практика набирает обороты, журналисты обратились к юристам сервиса юридической помощи Legal Hub. Ключевой вопрос, который у нас был, а что в таких случаях говорит закон? Должен ли военнообязанный идти в военкомат, если его об этом попросили через газету или, предположим, сайт райисполкома?

— Если мы говорим о сверке данных, то важно понимать, что сама по себе сверка данных не возлагает никаких обязанностей на граждан. Эта процедура является обязанностью военкоматов. Именно они должны не реже раза в год уточнять документы воинского учета призывников и военнообязанных, — объясняют юристы.

Если проще: сам факт проведения военкоматами сверки данных не обязывает граждан являться в военкоматы без вызова (повестки). В противном случае это незаконно, поскольку по ст. 69 и ст. 71 Закона «О нормативных правовых актах» не допускается возложение на граждан дополнительных обязанностей по сравнению с существующими.

При этом, уточняют юристы, у граждан, которые состоят на воинском учете, есть обязанности, которые они должны исполнять без напоминаний. Учитывая ситуацию, которая рассматривается, внимание на себя обращают две из них:

• в случае изменения семейного положения, состава семьи, образования, места работы (учебы), занимаемой должности (специальности, профессии) по основному месту работы, места жительства в пределах административно-территориальной единицы или места пребывания граждане обязаны сообщить об этом в военкомат в недельный срок;

• при переезде на новое место жительства гражданин обязан стать на воинский учет по новому месту жительства в месячный срок.

— Если гражданин добросовестно и своевременно уведомляет об изменении всех учетных данных (особенно места жительства (пребывания) или места работы (учебы)), то самостоятельно, без вызова в военкомат являться нет необходимости. Если военкомат сочтет необходимым все равно вызвать такого человека для сверки, то у военкомата есть все нужные данные человека, чтобы это сделать, — объясняют юристы. — Более того, за неоповещение должностным лицом гражданина о вызове в военкомат ст. 26.2 КоАП предусмотрена административная ответственность.

А если человек, например, давно переехал и в другом месте на учет не стал, то по заметке в газете он должен прийти в комиссариат?

— Тут возможны разные варианты. Формально у гражданина есть обязанность являться в военкомат по вызову (повестке). Что понимать под вызовом, законодатель не определяет. Соответственно, все упирается в то, расценит ли суд такое объявление (заметку, новость на сайте райисполкома. — Прим. ред.) как надлежащий вызов, — отвечают юристы.

Тогда следующий вопрос, а можно ли считать заметку в газете или на сайте исполкома равной повестке?

По словам юристов, в законах порядок вызова в военкомат для сверки данных детально не урегулирован. Например, порядок оповещения о явке на сверку данных граждан, не получивших повестку под расписку, не определен. Этим, уточняют специалисты, военкоматы активно пользуются.

— Правовую оценку действиям военкомата в каждом случае может дать только суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, — объясняют юристы. — По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации суд будет исходить из содержания информации, которая размещена в конкретном СМИ или на сайте. Если применять аналогию закона, то формально содержание такой заметки должно соответствовать требованиям, предъявляемым к повестке. В частности, четко должно быть понятно, кому, когда, куда, с какой целью необходимо явиться, какие документы при себе иметь, какие причины неявки являются уважительными и каковы последствия неявки без уважительной причины. При этом данная информация не должна допускать двойного толкования, чтобы прочитавший ее человек точно понимал: все это относится именно к нему.

Кроме того, суд должен учесть, почему военкомат все-таки не вручил человеку повестку: виноваты сотрудники или сам человек.

— Часто граждане не сообщают в военкомат актуальные данные о своем месте жительства или месте пребывания и не предоставляют иные контакты (например, номер мобильного телефона). В таком случае суды, как правило, признают, что у военкоматов отсутствует возможность известить граждан надлежащим образом, — говорят юристы.

Напомним, ранее в Минской области заявляли, что в ходе контрольного оповещения военнообязанных и их явке для уточнения данных воинского учета, время явки военнообязанных в сель-, горисполкомы и военные комиссариаты будет доведено повесткой или через отделы кадров или работников сель-, горисполкомов. В отдельных случаях вызов военнообязанных может осуществляться по телефону.

На этой неделе в Минобороны Беларуси сообщили, что «более 70% военнообязанных приняли участие в мероприятиях по сверке учетных данных».

4 октября во время совещания с силовиками Александр Лукашенко вспомнил опыт российской частичной мобилизации и заявил, что в Беларуси его надо учитывать «несмотря на то, что в Беларуси в этом нет необходимости». Он поручил провести проверку военнообязанного состава «без всякого гвалта, без шума».

В середине октября Минобороны сообщило, что эти мероприятия «носят исключительно плановый характер» и проводятся «каждый год». Закончить все мероприятия по сверке данных обещают до конца этого года.

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