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ВСУ мощно атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой

  • 3.12.2022, 22:43
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ВСУ мощно атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой

Почти 300 оккупантов были ранены.

Украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

Об этом сообщает в сводке Генерального штаба ВСУ.

- В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что информация о погибших уточняется.

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