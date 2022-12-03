ВСУ мощно атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой
- 3.12.2022, 22:43
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Почти 300 оккупантов были ранены.
Украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.
Об этом сообщает в сводке Генерального штаба ВСУ.
- В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными, - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечают, что информация о погибших уточняется.