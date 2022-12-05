Нефтяные доходы российского бюджета рухнули на 25% 7 5.12.2022, 21:07

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Нефтяникам РФ приходится увеличивать скидки для оставшихся клиентов в Индии, Китае и Турции.

Доходы федерального бюджета России от добычи и экспорта нефти продолжают снижаться по мере того, как нефтяникам приходится увеличивать скидки на баррели для оставшихся клиентов в Индии, Китае и Турции.

По итогам ноября Минфин собрал с нефтяных компаний 527,8 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - на 24% меньше, чем в том же месяце годом ранее, следует из оперативной статистики ведомства.

Поступления экспортной пошлины на «черное золото» обвалились почти на 40% - 41,8 млрд рублей в минувшем месяце против 68,5 млрд рублей в ноябре-2021. Совокупно на нефти бюджет заработал за месяц 569,6 млрд рублей — на 25%, чем годом ранее (763,5 млрд).

Общий объем нефтегазовых доходов казны снизился незначительно — на 2,1% в годовом выражении, до 866,4 млрд рублей. Однако этот результат целиком и полностью объясняется повышенными сборами с «Газпрома», которому власти предписали выплатить в бюджет 1,2 триллиона рублей повышенного НПДИ в четвертом квартале.

Каждый месяц компания перечисляет в бюджет 415 млрд рублей, закрывая потребности правительства в деньгах за счет прибыли прошлого года. Без этих разовых поступлений нефтегазовые доходы обвалились бы на «оглушительные» 49%, подсчитали аналитики MMI.

В бюджет-2023 Минфин заложил сокращение доходов от нефти и газа на 24% - с 11,666 до 8,939 трлн рублей. При этом, несмотря на вступающее в силу европейское эмбарго, ведомство ждет лишь незначительного сокращения добычи нефти (на 5%), а по ее экспорту планирует рост - с 243 до 250 млн тонн.

Чтобы сбалансировать бюджет-2023, нужна нефть по 95 долларов за баррель, оценивает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Минфин заложил в бюджет среднюю цену на уровне 70 долларов и дефицит в 3 триллиона рублей.

В реальности дефицит может оказаться выше плана — около 3,4 триллиона рублей, прогнозирует Орлова. «Значительные экспортные доходы 2022 года будет почти невозможно сохранить на горизонте 2023 года. Экспорт сырой нефти может пострадать, учитывая введение потолка цен по нефти с декабря и снижение поставок в ЕС. Экспорт нефтепродуктов, который столкнется с ограничениями с января-марта 2023 года, сложно будет перенаправить из ЕС в Азию в силу низкого спроса на эти товары на азиатских рынках», - указывает она.

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