Еще один белорусский банк приостанавливает переводы в евро и долларах 3 6.12.2022, 16:20

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Причина неизвестна.

МТБанк сообщил о приостановке переводов на счета в Приорбанке в евро с 9 декабря, в долларах — с 22 декабря.

Соответствующие изменения внесены в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, вступающий в силу с 9 декабря.

Ранее о приостановке переводов в долларах и евро сообщали несколько белорусских коммерческих банков, включая Приорбанк. Впоследствии некоторые из них возобновили SWIFT-переводы, но у других ограничения остались.

Официально банки не комментировали причины приостановки.

МТБанк ранее не ограничивал переводы в долларах и евро.

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