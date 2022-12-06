Еще один белорусский банк приостанавливает переводы в евро и долларах

Еще один белорусский банк приостанавливает переводы в евро и долларах3
- 6.12.2022, 16:20
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Причина неизвестна.
МТБанк сообщил о приостановке переводов на счета в Приорбанке в евро с 9 декабря, в долларах — с 22 декабря.
Соответствующие изменения внесены в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, вступающий в силу с 9 декабря.
Ранее о приостановке переводов в долларах и евро сообщали несколько белорусских коммерческих банков, включая Приорбанк. Впоследствии некоторые из них возобновили SWIFT-переводы, но у других ограничения остались.
Официально банки не комментировали причины приостановки.
МТБанк ранее не ограничивал переводы в долларах и евро.