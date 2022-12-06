Завод Boeing готовится к выпуску последнего реактивного самолета 747 Jumbo Jet 2 6.12.2022, 22:30

2,362

Эра Jumbo Jet завершается.

Boeing Co. планирует выкатить последний реактивный самолет 747 в конце вторника со своего завода в Эверетте, штат Вашингтон, сообщает Bloomberg.

Гигантские двухпалубные лайнеры под кличкой «Jumbo Jet» производились более полувека. Эра Jumbo Jet завершилась.

«Гигантский Самолёт» (англ. Jumbo Jet), или просто «747», — четырёхдвигательный, первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт.

Первый полёт «Jumbo Jet» был выполнен 9 февраля 1969 года. На момент своего создания Боинг 747 был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 36 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году.

Несмотря на высокую стоимость, благодаря высокой экономичности массовых авиаперевозок и лизинговым схемам эксплуатации это один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолетов. По состоянию на ноябрь 2020 года всего был заказан 1571 экземпляр различных модификаций Боинга 747, из них поставлено заказчикам 1559 самолетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».