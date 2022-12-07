ЗРК «Бук» сбил крылатую ракету РФ: впечатляющая меткость 7.12.2022, 8:11

5,010

Украинскому расчету понадобилось 16 секунд.

Бойцы ВСУ опубликовали видео с работой экипажа ЗРК «Бук». На видео показано сбитие одной из ракет РФ, летевших 5 декабря.

Информация обнародована Telegram-каналом Андреем Цаплиенко, военным журналистом.

Видео, записанное во время ракетной атаки РФ, длится 19 секунд. Из них 16 секунд – время, которое потребовалось экипажу, чтобы сбить российский снаряд.

На первых кадрах показывают ЗРК «Бук», который подстерегает крылатые ракеты РФ где-то посреди поля в вечернее время - перед заходом солнца.

В момент старта вырывается пламя и ракета стремительно взмывает вверх.

В определенный момент становится заметно, как снаряд разворачивается и начинает движение в направлении цели.

Камера направлена прямо в вечернее небо. Ясно виден снаряд «Бука». А для того чтобы заметить российскую ракету, которая летит в сторону украинского мирного города, нужно иметь зоркие глаза и, конечно, специальную аппаратуру.

Равномерно ракеты сближаются.

В какой-то момент оба снаряда исчезают, но через мгновение видна вспышка в небе – уничтожена крылатая ракета РФ, нацеленная на важный объект в Украине.

Отметим, в течение ракетной атаки 5 декабря РФ выстрелила по Украине 70 крылатыми ракетами. Сбиты – около 60 ракет. Одна из уничтоженных ракет – на опубликованном видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».