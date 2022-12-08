Сейм Литвы призвал создать трибунал по расследованию преступлений Лукашенко 5 8.12.2022, 15:46

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фото: delfi

Резолюция литовского парламента.

Литовский Cейм принял резолюцию о систематических нарушениях прав человека в Беларуси.

Литовский парламент обратил внимание на ситуацию с белорусскими политзаключенными:

— Среди политзаключенных есть несовершеннолетние дети, политзаключенных заставляют носить опознавательные знаки, над ними совершается насилие, их пытают, над ними издеваются, им не оказывается своевременная медицинская помощь, а адвокаты, защищающие политзаключенных, лишаются лицензии.

Литовские парламентарии призвал освободить всех политзаключенных, в том числе лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого, Марию Колесникову, Николая Статкевича, Павла Северинца и других.

Сейм призывает провести в Беларуси новые свободные президентские и парламентские выборы, прекратить репрессии, обеспечить свободу слова и СМИ.

Литовский парламент считает, что санкции против режима Лукашенко и его пособников должны быть расширены, а лазейки в законодательстве устранены.

КГБ, ГУБОПиК и МВД, по мнению Сейма, должны быть признаны террористическими организациям.

Литовские парламентарии призвали создать специальный трибунал, который бы занялся расследованием преступлений режима Лукашенко против своего народа.

За резолюцию проголосовали 110 депутатов литовского парламента. Она адресована президенту и правительству Литвы, руководству Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента, парламентам стран Совета Европы, государств ЕС и НАТО, Генассамблее ООН, Совету по правам человека ООН и ОБСЕ.

Как сообщал сайт Charter97.org, Европарламент заявил, что Лукашенко должен предстать перед трибуналом.

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