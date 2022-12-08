Создан внедорожник, работающий на водородных картриджах 8.12.2022, 18:01

Базовая модель обойдется примерно $70 тысяч.

Афро-европейская компания NamX и итальянская Pininfarina разработали внедорожник, работающий на сменных картриджах с водородом. Четырех картриджей хватает на 800 километров пути. Картриджи можно легко снять вручную, заменить на пункте обслуживания или заправить на станции. Это будет также просто, как замена батареек в ручном фонарике. Транспорт на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов может стать альтернативой электромобилям на литиевых батареях. Первые поставки водородных NamX намечены на начало 2026 года.

Ограниченные запасы лития на планете могут стать причиной существенного замедления революции электромобилей. Tesla уже столкнулась с этой проблемой и была вынуждена серьезно скорректировать свои производственные планы в отношении выпуска грузовиков Semi. Появится ли в течение следующих 5-10 лет мощная, безопасная, дешевая, долговечная и экологически чистая альтернатива литиевым батареям — неизвестно.

Единственная возможность производить автомобили с нулевым уровнем выбросов без лития — силовые агрегаты на водородных топливных элементах. Но и здесь есть проблемы, например, отсутствие инфраструктуры для заправки водородом.

Эту задачу пытаются решить NamX совместно с Pininfarina. Они разработали «водородный внедорожник», работающий на съемных водородных картриджах. Картриджи с водородом можно снять вручную, заправить на станции или заменить, например, на традиционной заправке. Если владелец такого транспорта не может найти водородную станцию, NamX отправит ему картриджи с курьером. Компания заявляет, что со временем их можно будет использовать и для питания других устройств.

Каждый заполненный картридж содержит достаточно водорода, чтобы проехать на легковом автомобиле около 150 километров. NamX вмещает шесть картриджей, а общий запас хода составляет 800 километров. Pininfarina спроектировала этот автомобиль, разместив зеленые неоновые прорези для картриджей за прозрачной крышкой над задним бампером.

Базовая модель стоимостью около 68 200 долларов будет иметь заднеприводную силовую установку мощностью 300 л. с., время разгона составит 6,5 секунды. В улучшенной версии будет полный привод, а мощность двигателя увеличится до 500 л. с., максимальная скорость будет ограничена 250 км/ч, разгон до сотни займет 4,5 секунды. Цена заряженной версии будет достигать 99 600 долларов. NamX уже принимает предварительные заказы. Первые поставки обещают в начале 2026 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».