Самые горячие направления фронта: что сейчас происходит на Донетчине? 9.12.2022, 17:50

Глава Донецкой ОВА рассказал о действиях оккупантов и ВСУ.

Самые горячие боевые действия на востоке Украины по состоянию на 9 декабря продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где оккупанты пытаются контрнаступать в ответ на активность ВСУ. Об этом ТСН рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что российские захватчики стремятся вернуть себе утраченные ранее позиции.

- По линии фронта особенно на Бахмутском направлении, Авдеевском и уже на Лиманском направлении враг пытается предпринимать контрнаступательные действия, отвечая на активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил Украины, чтобы восстановить свои утраченные ранее позиции. Врагу это не удается, — описал ситуацию Кириленко.

Он также сообщил, что вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами, в частности Бахмут уже месяц подвергается буквально ежедневным атакам.

- При этом вся линия фронта – под постоянными обстрелами: Марьинка, Красногоровка, Угледар, Курахово. Также довольно сильно страдает и гражданская инфраструктура. И, конечно, Торецк, Бахмут – под постоянными обстрелами. Бахмут уже даже больше месяца я не фиксировал ни одного дня, когда в этом городе не было обстрелов и, к сожалению, убитых или раненых гражданских лиц, – проинформировал глава Донетчины.

- Поэтому Бахмутское направление, Авдеевское направление являются самыми горячими сейчас, — еще раз подчеркнул он.

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