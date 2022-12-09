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Эрдоган предложил качать в Европу газ из Туркменистана и Азербайджана

  • 9.12.2022, 23:02
Эрдоган предложил качать в Европу газ из Туркменистана и Азербайджана
Реджеп Эрдоган

На следующей неделе он встретится с лидерами этих стран.

Президент Турцию Реджеп Эрдоган задумал возродить идею поставлять газ из Туркмении и Айзербайджана в Европу через Турцию. На следующей неделе он встретится с лидерами этих стран, чтобы обсудить такую возможность, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. Эрдоган встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Аваза 14 декабря.

Пока не понятно, насколько замысел Турции возможно осуществить в краткие сроки. На реализацию идеи, вероятно, потребуются годы, отмечают собеседники агентства.

Попытки проложить маршрут для туркменского газа в Европу велись и раньше, однако это ни к чему не привело. Теперь же, когда из-за вторжения России в Украину и введения санкций, Москва резко сократила поставки газа в Европу, импорт газа из Туркмении кажется уже более вероятным.

Эрдоган планирует по полной воспользоваться сокращением поставок в Европу из России. Он намерен сделать Турцию ключевым маршрутом для транзита энергоресурсов в страны ЕС, которые стремятся расширить количество поставщиков. Анкара уже приняла решение удвоить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 миллиардов кубометров.

«Наша цель — стать центром торговли газом, где устанавливается эталонная цена на газ», — заявил в четверг министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Азербайджан уже поставляет газ в Европу, помогая восполнить объемы газа, которых не хватает после резкого сокращения поставок Россией. Тем временем огромные запасы газа Туркменистана пока не могут попасть в Европу: страна не смогла отправить их из-за отсутствия договоренностей о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу.

Почти треть добываемого газа в Туркменистане поставляется в Китай, остальную часть потребляют внутри страны или импортируют в Россию, говорится в Статистическом обзоре мировой энергетики BP Plc. При этом запасы газа в Туркменистане составляют почти треть от российских — 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.

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