Польский дипломат случайно нашел затерянный город в Турции 2 1.02.2022, 9:36

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иллюстрационное фото

Сотрудник посольства в Анкаре помог решить загадку, которая ставила ученых в тупик более двух столетий.

Польский дипломат, сотрудник посольства в Анкаре, помог решить археологическую и историческую загадку, которая ставила ученых в тупик более двух столетий.

Этот археолог-любитель стал первым человеком, обнаружившим остатки затерянного древнего города Фивасы, сыгравшего исторически важную роль в 500-летнем конфликте между Византийской империей и различными мусульманскими халифатами, пишет nv.ua.

Дипломат Роберт Д. Рокицки давно интересуется древней историей и археологией. Он часто предается этой страсти, исследуя дикую турецкую сельскую местность, ища скрытые руины или упущенные исторические места.

«Здесь я могу свободно заниматься своим любимым видом туризма, который я называю „histracking“ — походы по бездорожью в поисках исторических мест. Он сочетает в себе природные и культурные открытия. Здесь лучшее место для такого рода деятельности, так как оно богато историческими памятниками и природными чудесами и обеспечивает дружелюбную атмосферу», — сказал Рокицки турецкому агентству новостей Anadolu.

Гуляя по землям южно-центральной Анатолии возле Таврских гор, Рокицки зашел в деревню Пинаркая в турецкой провинции Караман, которая, по его мнению, могла иметь отношение к известным историческим событиям. Однако эти события не имели никакого отношения к затерянному городу Фиваса.

«На самом деле я искал другое место, связанное с популярной легендой о семи спящих», — признался он.

Эта ссылка относится к истории, сохранившейся как в христианской, так и в исламской духовной традиции. Легенда о семи спящих, или Спящих Эфеса, повествует о группе молодых людей, которые спрятались в пещере недалеко от города Эфес примерно в 250 году нашей эры, когда они пытались избежать римских гонений на христиан.

Рокицки не нашел во время своих странствий ничего, что имело бы отношение к этому конкретному эпизоду. Вместо этого он нашел остатки давно потерянной Фивасы, укрепленного города в Малой Азии (Анатолия), который оставался под контролем римлян и византийцев вплоть до начала девятого века нашей эры.

«Открытие Фивасы было немного случайным», — отметил Рокицки, радостно признавая свою удачу.

Историк Плиний писал, что Фиваса расположена в Таврских горах и является одним из двух самых известных городов Ликаонии. Однако из-за скудной и неоднозначной информации город искали в разных местах, часто очень удаленных друг от друга.

Ликаония, как естественный перекресток древних торговых путей, была местом интенсивного движения. Однако Фиваса не находилась на основных маршрутах, проходящих через эту территорию, и отчасти поэтому ее местонахождение так долго оставалось загадкой. Ученые искали Фивасу более 200 лет. Среди самых известных из этих искателей была британская писательница, археолог и государственный деятель Гертруда Белл, чьи исследования начались в конце 19 века.

Фиваса, кажется, была относительно малоизвестным городом вплоть до шестого века, когда мусульманское завоевание соседней Киликии изменило политическую динамику региона.

Как объяснил профессор Стивен Митчелл, научный сотрудник Британской академии и почетный секретарь Британского института в Анкаре, открытие истинного местонахождения Фивасы помогает ответить на вопросы о том, как византийские силы могли так эффективно перемещаться между Иконием и Аданой во время своей попытки отвоевать у мусульман Киликию и прилегающие территории.

«Его (Роберта Д. Рокицки) работа добавляет совершенно новую главу в историю конфликта между византийцами и арабами в 10-м и 11-м веках», — сказал Митчелл.

Поскольку открытие Рокицки было сделано совсем недавно, поиски на этом месте только начинаются. В ближайшие месяцы и годы археологи будут спускаться на Фивасу в поисках руин, артефактов и надписей, которые могут рассказать больше о древнем городе, за контроль над которым когда-то боролись некоторые из самых могущественных империй в истории.

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