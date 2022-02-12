Стоимость перевозок из Беларуси выросла почти на 50% 12.02.2022, 12:46

При этом время на доставку грузов в Евросоюз увеличилось до 8 раз.

Стоимость перевозок из Беларуси в другие страны выросла почти на 50%. Такую цифру в комментарии OL озвучила директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.

По словам специалиста, самый большой вклад в рост ставок внесло направление Беларусь — Польша. Тенденция сохранится и в дальнейшем.

Цены останутся завышенными на протяжении всего 2022 года, потому что спрос на перевозку грузов превышает предложение, а дефицит дальнобойщиков в Беларуси становится критическим.

Солдатенко подчеркнула, что не последнюю роль в этом сыграли и очереди на границе — из-за них водители просто отказываются от поездок. Но значительный рост ставок не означает, что для перевозчиков стало выгоднее работать на этих маршрутах.

Время на доставку грузов из Беларуси в Евросоюз увеличилось в 8 раз

Данные Биржи международных грузоперевозок ATI.SU показывают, что количество заявок на грузоперевозки из Беларуси в другие страны, кроме России, с 2022-го выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом пользователи ATI.SU из Беларуси сообщают, что из-за очередей на границе время на доставку грузов в Евросоюз увеличилось до 8 раз. Один из владельцев белорусской компании-перевозчика Илья подтвердил: стандартно на доставку в Польшу требовались в среднем сутки — в зависимости от места назначения. Теперь же речь идет о 7–8 днях.

Для нас как перевозчиков это большие затраты. Заказчик платит нам за доставку груза, а не за время в пути. А водителям мы оплачиваем как раз время — суточные за все те дни, что они стоят в очереди. Конечно, в связи с этим увеличивается и стоимость перевозок. Причем перевозчики могут спекулировать на ценах и устанавливать завышенные ставки.

Деньги теряют и владельцы грузов, и сами перевозчики

Ударила ситуация и по владельцам грузов, т. к.производители не могут остановить конвейер. К тому же у них есть обязательства перед партнерами, отмечает собеседник. Груз нужно отправить, в итоге его владелец вынужден соглашаться на любые условия, вплоть до необоснованно завышенных цен, что опять-таки влечет за собой и повышение себестоимости товара.

Другой владелец белорусской компании-перевозчика Игорь также отмечает, что доход снизился. Вместо суток на доставку в Польшу приходится затрачивать до пяти дней.

Но даже рост ставок не компенсирует все затраты — потери времени и зарплаты водителям. У нас в компании раньше машины в Польшу уходили всего раз в неделю, а теперь — раз в две недели. Но если раньше машина приносила 1 тыс. евро в неделю, то сейчас — всего 1,5 тыс. в две недели. Очереди, кстати, большие не только в Польшу, но и обратно в Беларусь. Недавно водитель возвращался и провел трое суток на границе.

Еще одна проблема, которую отмечают пользователи биржи грузоперевозок ATI.SU, — это отсутствие оборудованных стоянок, т. н. «отстойников» с минимальными бытовыми условиями. Нет и системы регулирования очередей. В результате нарастают негативные настроения среди водителей и откровенно конфликтные ситуации, которые могут заканчиваться даже драками.

Как отмечает Солдатенко, напряженные ситуации на пограничных переходах действительно периодически случаются. Они бывают связаны с техническим переоснащением, кадровыми проблемами и даже погодными условиями.

«Как правило, это не затягивается надолго, но и за небольшой срок успевает принести неудобства всем участникам рынка. Надеемся, что ситуация на границе Беларуси с ЕС тоже разрешится в ближайшее время», — говорит она.

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