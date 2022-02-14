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На «Беларуськалии» ожидаются массовые увольнения

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  • 14.02.2022, 18:39
  • 15,404
На «Беларуськалии» ожидаются массовые увольнения

Аналогичная ситуация на многих крупных предприятиях.

На «Беларуськалии» после «референдума» ожидаются массовые увольнения (сокращения). Аналогичная ситуация на многих крупных предприятиях, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих.

Еще с декабря прошлого года все предприятия страны облетела волна сокращений. Прикорытники объясняли это оптимизацией. На деле же по спискам КГБ увольняли неугодных режиму за инакомыслие.

Сейчас же мы видим немного иную картину. Тех, кто открыто заявлял о своей позиции на предприятиях почти не осталось. Но из-за упадка в экономике и промышленности, из-за санкций и неконкурентоспособности продукции под сокращения может попасть абсолютно любой.

Вопрос лишь в референдуме. Массовые сокращения сейчас вызовут новую волну протестов, которая будет очень неудобной прикорытникам. Поэтому было принято решение притормозить с увольнениями до референдума. А уже с 28-го февраля запустить репрессивную машину во всю мощь.

Первые массовые увольнения накроют «Белкалий», так что шахтерам — приготовиться!

Выбор за вами. Ждать каждое утро новые списки сокращений на ваших рабочих местах и надеяться что вас пронесёт, или начинать бороться за свое будущее уже сегодня.

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