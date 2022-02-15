В Австралии нашли ископаемого крокодила с динозавром в желудке 1 15.02.2022, 15:30

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иллюстрационное фото

Возраст останков рептилии оценивается в 95 миллионов лет.

Окаменелые останки крокодила были обнаружены на овцеводческой ферме в Квинсленде в 2010 году. Сейчас палеонтологи Австралийского музея эпохи динозавров собрали воедино скелет крокодила. Оказалось, что это – новый вид ископаемой рептилии. Его назвали Confractosuchus sauroktonos, что означает «поломанный убийца динозавров», пишет «Вокруг света. Украина».

Такое имя крокодил получил из-за необычной находки: исследователи обнаружили в его желудке останки молодого орнитопода. По словам авторов открытия, в Австралии это первое свидетельство того, что крокодилы ели динозавров.

«Обнаружение маленького орнитопода в содержимом кишечника крокодила мелового периода крайне редко. Во всем мире известно лишь несколько примеров охоты на динозавров», — говорится в сообщении Австралийского музея эпохи динозавров.

Поскольку кости были слишком хрупкими и плотно упакованными в кусок породы, чтобы их можно было удалить, д-р Джозеф Бевитт, ученый из Австралийской организации ядерной науки и технологий (ANSTO), использовал технологии нейтронного и синхротронного рентгеновского микро-КТ, чтобы определить, где они находятся.

Затем он отправил данные сканирования доктору Мэтту Уайту, научному сотруднику музея, который подготовил образец в цифровом виде — проект, который включал 10 месяцев компьютерной обработки для создания трехмерной реконструкции костей.

Доктор Уайт сказал, что количество присутствующих костей было ошеломляющим, при этом сохранилось 35% крокодила.

Скелет включает почти полный череп, хотя хвост и задние ноги отсутствуют. «На момент смерти этот пресноводный крокодил был около 2,5 м в длину и продолжал расти. Хотя Confractosuchus не специализировался на поедании динозавров, он не стал бы упускать из виду легкую пищу, такую как останки молодого орнитопода, найденные в его желудке», — сказал доктор Уайт.

Опознать орнитопода не удалось, так как он был частично переварен. Известно только, что на момент гибели он был молодым и весил до 1,7 кг. Поскольку кости были найдены вместе, это говорит о том, что крокодил либо убил животное напрямую, либо сразу после смерти съел его. Одно бедро орнитопода было разрублено пополам, а другое бедро было укушено так сильно, что на поверхности кости остался след от зуба.

«Учитывая отсутствие сопоставимых глобальных образцов, этот доисторический крокодил и его последняя трапеза будут продолжать давать ключ к разгадке отношений и поведения животных, населявших Австралию миллионы лет назад», — сказал доктор Уайт.

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