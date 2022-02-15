Лукашенко предложил продавать земли под Смоленском

Лукашенко предложил продавать земли под Смоленском10
- 15.02.2022, 19:47
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Диктатор хочет «рассредоточить людей по стране».
Лукашенко поручил придумать стимулирующие механизмы, чтобы «рассредоточить людей по стране».
«Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране. Может, где-то под Смоленском (белорусская территория у границы с РФ вблизи Смоленска – прим.) и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать», - сказал Лукашенко на совещании во вторник.