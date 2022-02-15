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Лукашенко предложил продавать земли под Смоленском

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  • 15.02.2022, 19:47
  • 3,774
Лукашенко предложил продавать земли под Смоленском

Диктатор хочет «рассредоточить людей по стране».

Лукашенко поручил придумать стимулирующие механизмы, чтобы «рассредоточить людей по стране».

«Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране. Может, где-то под Смоленском (белорусская территория у границы с РФ вблизи Смоленска – прим.) и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать», - сказал Лукашенко на совещании во вторник.

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