закрыть
15 февраля 2022, вторник, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Сербии распустил парламент

  • 15.02.2022, 21:24
  • 1,664
Президент Сербии распустил парламент
Александар Вучич

Назначены досрочные выборы.

Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля. Об этом сообщает телеканал N1.

Такое решение политик принял на основании конституции и закона «О президенте Сербии», а также по предложению правительства.

«Нам предстоят выборы в Национальное собрание и в несколько органов местного самоуправления. Я призываю граждан принять участие в этих выборах, чтобы показать демократическую дееспособность страны и показать, насколько это важно», — подчеркнул Вучич. Он также призвал граждан страны цивилизованно выражать свое мнение и уважать друг друга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников