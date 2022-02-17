Первые потери на белорусско-российских учениях 13 17.02.2022, 15:36

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Военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.

Читатель Onlíner прислал видео, как он утверждает, с трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Легковой автомобиль Audi оказался зажат между двумя военными грузовиками. На месте находится ВАИ — Военная автомобильная инспекция.

Повреждения у Audi весьма значительные: задняя часть раздавлена.

— Похоже, буквально только что случилось. Трасса М10, у моста через Случь, в двух-трех километрах от Микашевичей, в направлении Житковичей, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. — Скорой не видно, вроде все живы, стояли за левым отбойником. Гражданских: человека два или три. Сотрудник ВАИ что-то им говорил. Наверное, сопровождали эту колонну, дальше на обочине стояла техника.

В пресс-службе Министерства обороны корреспонденту Onlíner сообщили, что пока не располагают информацией о таком происшествии.

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