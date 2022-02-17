Швеция поставила Лукашенко в один ряд с талибами 1 17.02.2022, 18:10

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Стокгольм призывает к новым выборам в Беларуси.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде дважды упомянула Беларусь, зачитывая в парламенте ежегодную внешнеполитическую декларацию, сообщает «Белсат».

«Пятый год подряд мы видим, что количество стран, идущих в авторитарном направлении, больше, чем тех, которые движутся в демократическом направлении. Военные перевороты в Мьянме, Судане, Мали и Буркина-Фасо, захват талибами Афганистана, ухудшение ситуации в Беларуси и конфликт в Эфиопии — драматические примеры движения демократического развития в обратном направлении», — заявила Линде.

В отношении Беларуси она также упомянула, как режим цинично эксплуатировал мигрантов в политических целях.

«Беларусь должна освободить всех политзаключенных и провести демократические выборы», – подчеркнула глава МИД Швеции.

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