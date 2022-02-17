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Российские военные возле границы с Беларусью попали под грузовик с картошкой

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  • 17.02.2022, 22:43
  • 3,930
Российские военные возле границы с Беларусью попали под грузовик с картошкой

Двое военнослужащих в тяжелом состоянии были госпитализированы.

17 февраля российские военные возле границы с Беларусью попали в аварию.

Военный грузовик столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель. ДТП произошло в Злынковском районе на Брянщине.

Двое военнослужащих в тяжелом состоянии были госпитализированы в больнице в Новозыбкове.

На видео видно, что в аварию попали несколько военных грузовиков.

Напомним, ранее российский военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.

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