Российские военные возле границы с Беларусью попали под грузовик с картошкой

Российские военные возле границы с Беларусью попали под грузовик с картошкой5
- 17.02.2022, 22:43
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Двое военнослужащих в тяжелом состоянии были госпитализированы.
17 февраля российские военные возле границы с Беларусью попали в аварию.
Военный грузовик столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель. ДТП произошло в Злынковском районе на Брянщине.
Двое военнослужащих в тяжелом состоянии были госпитализированы в больнице в Новозыбкове.
На видео видно, что в аварию попали несколько военных грузовиков.
Напомним, ранее российский военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.