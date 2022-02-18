Ученые обнаружили за Нептуном загадочный объект 1 18.02.2022, 9:07

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фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Новое открытие приблизило астрономов к разгадке тайны «девятой планеты».

Астрономы с помощью телесока Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), который находится в штате Аризона (США), обнаружили за Нептуном загадочное космическое тело. Объект получил название 2021 XD7. На полный оборот вокруг Солнца ему требуется 286 лет. Ученые предполагает, что обнаруженный космический объект имеет размер меньше Нептуна. Считается, что новое открытие приблизило экспертов к таинственной Девятой планете, которая, предположительно, скрывается на самом краю Солнечной системы.

Об этом сообщает Daily Mail.

2021 XD7 обладает достаточно страной орбитой. Она намного больше наклонена в сторону, чем орбита Марса или Земли. Ученые предполагают, что с помощью данного космического объекта получится обнаружить таинственную Девятую планету. Они также считают, что на орбиты тех объектов, что располагаются ближе к краям Солнечной системы, влияет гравитация загадочной планеты. Эксперты говорят о том, что она может быть в 4 раза больше, чем Земля, а ее масса превышает массу нашей планеты в 10 раз. Только такие размеры могут дать объяснение тому, почему ледяные тела за Нептуном имеют именно такую траекторию полета.

Также есть предположения относительно того, что Девятая планета обладает орбитой огромного размера. Для одного оборота вокруг Солнца ей может понадобиться 10-20 тысяч лет.

В 2021 году от астрономов поступило заявление, что на расстоянии 75 миллиардов километров от Солнца может находиться еще одна планета. Для того, чтобы отыскать Девятую планету, потребуется отыскать еще несколько ТНО. Помочь в данном вопросе сможет Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет работать только в 2023 гоуд на территории Чили.

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