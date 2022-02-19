Белоруска перевела виртуальному врачу из Лондона почти 15 тысяч евро 19.02.2022, 14:36

Преступления в сфере высоких технологий по-прежнему остаются актуальными и злободневными.

Как стало известно, в декабре 2021 года 45-летней жительнице Бобруйска в мессенджере WhatsApp стали приходить сообщения от иностранца. Представившись врачом из Лондона, мужчина рассказал, что работает в клинике и один воспитывает 4-летнего сына, пишет aif.by.

Спустя некоторое время между ними завязалась доверительная переписка, а вскоре мужчина выразил намерение переехать вместе с сыном в Бобруйск и попросил подыскать подходящую квартиру для покупки. Как пояснила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, для перечисления денег на квартиру он попросил женщину открыть валютный счет.

Однако с денежным переводом возникли проблемы: понадобилась оплата кода в размере 11 тыс. евро. У женщины таких денег не было, она обратилась к родственникам и друзьям – те оформили несколько кредитов. Но после уплаты налога деньги на ее счет так и не поступили. Мужчина выражал недоумение по поводу случившегося, но времени на разбирательство у него не было, поскольку, по его словам, он уезжал с сыном в срочную командировку. Их переписка продолжилась. Иностранец сообщил, что у него заболел ребенок и для лечения нужны $4 тыс. Женщина нашла и эту сумму и перечислила ему деньги.

В милицию обратился друг детства бобруйчанки. Он предположил, что женщину обманывает мошенник. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Ведется следствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».