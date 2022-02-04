Зачем России Африка и как она наращивает там свое присутствие 2 4.02.2022, 12:49

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Памятник российским наемникам в столице ЦАР Банги

Помимо торговли вооружениями, у Москвы есть в Африке и довольно прагматичные политические интересы.

Российские военные специалисты могут появиться теперь и в Буркина-Фасо - стране в Западной Африке, где 24 января произошел военный переворот. Как Россия пытается восстановить свое влияние на африканском континенте? Об этом пишет ВВС.

Переворот в Уагудугу, столице Буркина-Фасо, начался с сообщений о стрельбе в военных казармах, на следующий день военные взяли власть, задержав президента Марка Каборе и объявив о роспуске правительства и парламента. А уже 25 января в Уагудугу прошли уличные акции в поддержку действий военных, совершивших переворот.

Журналистов, оказавшихся в дни смены власти в столице Буркина-Фасо, удивило, что митингующие почти сразу выступили за изменение внешней политики страны. В руках некоторых протестующих появились российские флаги, а призывать они начали к более тесному сотрудничеству с Москвой вместо прежней дружбы с Францией.

Французской колонией Верхняя Вольта - так страна называлась до 1984 года - оставалась до 1960 года. А последние восемь лет Франция проводит в регионе антитеррористическую операцию "Бархан", которая охватывает Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавританию. Так Париж пытается бороться с джихадистами и сторонниками "Исламского государства", которые начали проникать в эти страны после гражданской войны в Ливии.

Если военные специалисты из России появятся в итоге в Буркина-Фасо, это будет далеко не первая за последние годы попытка российского проникновения в Африку.

СССР активно работал с разными странами Африки, рассматривая этот континент наравне с другими как одну из площадок своей конкуренции с США. Но с наступлением 1990-х годов присутствие России в Африке свелось к минимуму.

Однако в 2014 году после аннексии Крыма, начала войны на востоке Украины и введения санкций отношения России с Евросоюзом и США испортились как никогда раньше. Столкнувшись с угрозой международной изоляции, Москва сначала ввязалась в сирийскую войну на стороне президента Башара Асада, а затем начала искать новых союзников и на африканском континенте.

До начала пандемии в 2019 году в Сочи прошел масштабный саммит "Россия-Африка", на которые прилетели делегации 54 стран континента, причем 43 из них были представлены

С тремя главными стратегическими партнерами в регионе - Алжиром, Египтом и ЮАР - Россию связывают как тесные экономические связи, так и многолетнее военно-техническое сотрудничество.

Найти точки соприкосновения с менее развитыми и более бедными странами континента Москве было сложнее. Но после участия в сирийской кампании и появления у России полноценной военной базы в этой стране решение проблем безопасности с привлечением военных специалистов стало тем уникальным предложением, которое Россия могла сделать многим политически нестабильным странам африканского континента.

Поставки оружия в Африку занимают 30-40% от всего объема экспорта российских вооружений, заявил в августе 2021 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Однако, судя по его более ранним заявлениям, объемы этих поставок в последние два года не растут. В 2021 году Шугаев оценивал портфель оборонных заказов от стран Африки в 14 млрд долларов. Такую же оценку он давал в 2019 году как раз на саммите "Россия-Африка".

Почти вся информация об поставках Россией оружия засекречена. Даже у Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), центра, занимающегося анализом мирового рынка вооружений, данные о поставках российского оружия в африканские страны довольно отрывочны. Помимо официальных поставок есть и серая зона - например, деятельность в африканских странах различных наемников.

Дружба по оружию

В Африке от страны к стране характер российской военной помощи может меняться. Если в Сирии был развернут полноценный воинский контингент, а об участии в этой кампании наемников российские власти предпочитали не говорить, то в ЦАР отправлялись как официальные военные инструкторы по линии министерства обороны, так и наемники. В Мали и Ливии действуют исключительно наемники, хотя СМИ рассказывали об одном случае гибели в Ливии кадрового российского военнослужащего.

Первой страной, где появились сначала наемники из частной военной компании Вагнера, а затем и российские военные специалисты, стала в 2018 году Центральноафриканская республика, когда в сложной политической ситуации оказался президент Фостен-Арканж Туадера.

Ему угрожали многочисленные повстанческие группировки и бывший президент Франсуа Бозизе, пытавшийся с их помощью вернуться к власти. В 2020 году Россия отправила в ЦАР несколько сотен своих военных и тяжелую технику, чтобы поддержать правительство накануне очередных парламентских и президентских выборов.

В январе 2021 года президент Туадера успешно переизбрался на новый срок, а российские военные и наемники помогли ему удержать контроль над большей частью территории страны. Кроме проведения военных операций против повстанцев, специалисты из России тренировали местную армию, а также обеспечивали охрану первых лиц государства.

В ЦАР прошли выборы, которым хотели помешать повстанцы. Россия недавно отправила туда 300 военных

ЧВК Вагнера, которая продолжает работать в ЦАР, связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ также называют "поваром Владимира Путина". По словам собеседников журналистов, структуры, предположительно связанные с Пригожиным, могут вести добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу. Сам Пригожин категорически отрицает свою связь с ЧВК и судится в России со всеми журналистами, которые об этом пишут.

После ЦАР наемники из России появились и в Ливии, где к тому моменту несколько лет продолжалась гражданская война. До ее начала во времена правления Муаммара Каддафи Россия активно работала в этой стране, инвестируя в нефтедобычу и инфраструктурные проекты.

В Ливии представители российских ЧВК воевали не на стороне признанного большинством стран мира правительства Фаиза Сараджа, а с войсками маршала Халифы Хафтара, который в 2019 году предпринял попытку штурма столицы страны Триполи.

Российские военные специалисты, воевавшие за Хафтара, столкнулись с турецкими военными, прибывшими в страну поддержать правительство Сараджа. Успехом штурм Триполи не увенчался.

В ходе переговоров по урегулированию ливийского кризиса стороны в определенный момент договаривались о выводе всех иностранных наемников из страны, но представители российских ЧВК продолжают находиться в Ливии до сих пор. Они контролируют несколько военных аэродромов на востоке страны, а сама Ливия стала важным пунктом с точки зрения логистики.

Как рассказал один из наемников, их доставка в разные страны африканского континента сложна. Из России они летят в Сирию бортами министерства обороны из Крымска. Затем с сирийского Хмеймима их уже самолетами местных авиакомпаний перевозят в Ливию, где они получают на руки оружие. И уже из Ливии наемники разъезжаются по другим направлениям: в ЦАР, Судан или Мали.

В Судан российские наемники заходили изначально с задачей помочь сохранить власть президенту Омару аль-Баширу. Но в 2019 году он был смещен со своего поста в результате военного переворота.

Довольно скоротечным оказалось присутствие наемников из России в Мозамбике, куда они заходили осенью 2019 года с попыткой помочь местным властями справиться с исламистскими группировками, действующими в северных провинциях страны на границе с Танзанией.

Наконец, в августе 2021 года российские наемники появились в Мали, где за несколько месяцев до этого произошел военный переворот. Появление там россиян совпало с сокращением французского воинского контингента, действовавшего в стране в рамках операции "Бархан".

Зачем России Африка?

Помимо экономических проектов, торговли вооружениями и помощи слабым местным режимам руками наемников из России, у Москвы есть в Африке и довольно прагматичные политические интересы: голоса африканских стран - это 25% голосов в ООН.

"Африка, несмотря на давление внешних сил, остаётся в целом лояльна России на международной арене, что подтверждается, например, результатами голосований в ООН: по многим вопросам позиции России и большинства стран Африки концептуально совпадают. Ни одна из африканских стран не ввела против России санкции. В ходе голосований в ООН по украинским вопросам большинство стран континента придерживаются нейтральной позиции, в то время как число стран, решительно или умеренно поддержавших Россию, и число стран, умеренно осуждавших ее, примерно равно", - отмечалось в вышедшем в 2021 году докладе "Африка: Перспективы развития" Высшей школы экономики.

По состоянию на 2019 год внешнеторговый оборот России со странами Африки составлял 16,8 млрд долларов - по этому показателю Москва уступала и Китаю, и США. Президент Владимир Путин заявлял тогда, что ставит перед правительством задачу нарастить российское присутствие на континенте и в ближайшие пять лет товарооборот удвоить.

По подсчетам журналистов на основе российской таможенной статистики, за 11 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот России со странами Африки составил 14,6 млрд долларов.

Эксперты отмечали, что в реальности большого интереса к Африке сам Путин не демонстрирует и на равноправное партнерство происходящее не очень похоже.

Начиная с 2012 года, президент России совершил всего четыре визита на континент, и все они были в Египет или ЮАР. Для сравнения: президент Турции Реджеп Эрдоган с 2014 года посетил 22 страны Африки, президент Франции Эммануэль Макрон с 2017 года - 18, председатель КНР Си Цзиньпин с 2013 года - девять, а премьер-министр Индии Нарендра Моди с 2014 года - восемь стран.

Министерство обороны России в Африке, отмечалось в докладе ВШЭ, в отличие от стран НАТО и других государств, присутствует на этом континенте в форме представительств министерства и отдельных групп военных советников и специалистов.

Самым значительным проектом, который минобороны России пыталось реализовать в Африке - база в Порт-Судане на Красном море. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 года, через месяц после военного переворота, когда от власти был отстранен президент Омар аль-Башир.

В 2020 году с новым временным правительством страны было заключено соглашение уже о создании пункта материально-технического обеспечения сроком на 25 лет. По нему в Порт-Судане мог появиться контингент из 300 российских военнослужащих. Но уже в июне 2021 года власти Судана на фоне улучшающихся отношений с США заявили, что могут пересмотреть это соглашение.

"Притягательная цель для России"

"Африка - это притягательная цель для России, которая реализует стратегию по созданию пост-либерального международного порядка. В рамках этой стратегии она нетрадиционными тактическими шагами подрывает демократическое правление и расширяет глобальное влияние Москвы", - пишет в своем блоге для Лондонской Школы экономики Джозеф Сигл, глава Центра по исследованию Африки в Национальном университете обороны США.

"Нет сомнения в том, что Россия очень активизируется в Африке на всех направлениях, - сказала заслуженный профессор университета Квазулу-Натал в ЮАР (University of KvaZulu-Natal) Ирина Филатова. - Отношения с разными странами устанавливаются очень активно, безусловно, это целенаправленная политика и с экономической, и с политической точек зрения".

По ее словам, в основном сейчас активность России на континенте - военная. По объему экспорта оружия в Африку Россия занимает первое место - это не только идеологическое влияние, но и экономические выгоды. "Нам же за это оружие платят", - подчеркивает Филатова.

Нынешняя политика России в Африке отличается от действий СССР. "Тогда самым большим влиянием СССР пользовался среди национально-освободительных движений и им же помогал, - напоминает она. - Экономические отношения существовали, но они были более скромными, с разбросанными по всему континенту странами с социалистической ориентацией".

Если СССР проводил политику антиколониализма, считая, что если подорвать колониальные империи, то и капитализм не выстоит, то сейчас задачи покончить с капитализмом нет, говорит Филатова.

Российская активность в Африке проявляется не только в том, что неформальные объединения, ассоциированные с Россией (такие как "группа Вагнера"), принимают активное участие в боевых действиях, но и в работе официальных военных советников, которые есть, в частности, в ЦАР. "Там и российские компании присутствуют и получают преференциальные условия для работы в стране, и даже русский язык руководство ЦАР собирается ввести как обязательный к изучению в школах", - перечисляет Филатова.

Буркина-Фасо, считает эксперт, вдохновлена примером ЦАР, им кажется, что стабилизация возможна и что ее принесут русские. Но случится ли это с приходом России туда - это вопрос.

У России, по мнению Филатовой, задача политически дискредитировать в Африке Европу, которая "взялась помогать и не справляется", чтобы получить материальные и политические выгоды для себя.

Буркина-Фасо - важная страна с точки зрения контроля над всем регионом Сахель (помимо Буркина-Фасо, это территории Сенегала, Мавритании, Мали, Алжира, Нигера, Нигерии, Камеруна, Чада, Судана и Эритреи).

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Еще в материале от 15 января журнал The Economist предсказал, что следующей страной, которую Россия захочет поставить в орбиту своего влияния, будет Буркина-Фасо. К моменту, когда в стране произошел военные переворот, писал журнал, местные соцсети уже были заполнены пророссийской пропагандой, а в ноябре французский военный конвой несколько раз блокировали протестующие с российскими флагами.

Впрочем, если говорить об экономическом влиянии России в Африке в целом, у России очень скромные результаты, подчеркивает Филатова. Отставание от ближайших конкурентов - Китая и США - все еще огромное.

Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов считает, что советскую и российскую активность в Африке можно сравнивать лишь частично: "Советская политика была идеологизирована, на партнеров накладывались различные обязательства, сейчас этой идеологизации нет. Но объективно российские интересы в Африке имеют много общего как с советскими, так и собственно африканскими".

По словам эксперта, в Буркина-Фасо заметны российские частные инвестиции, хотя российского посольства в этой стране до сих пор нет. Напрямую увязывать наличие частных инвестиций и политический интерес сложно.

"Мали, Мозамбик, ЦАР пока не слишком заметны даже как рынки сбыта, - отмечает Маслов. - Но есть спрос в этих странах на большее вовлечение России как в обеспечение безопасности, так и в экономическое развитие, проекты обсуждаются".

Правительства африканских стран видят Россию как партнёра в обеспечении безопасности, который может быть эффективен и при этом не будет навязывать политических обязательств, вмешиваться во внутреннюю политику, считает директор Центра изучения Африки ВШЭ.

"Реальную выгоду получила, пожалуй, ЦАР - там есть и факт стабилизации обстановки, и какие-то гуманитарные проекты с российским участием", - говорит он. Резкая реакция французов на появление в регионе военных инструкторов из России Маслова удивляет.

"Французские компании тесно работают, например, с Китаем в том же Мозамбике, Уганде или Нигерии. Рост китайского влияния их, получается, не беспокоит. Также во французской Африке (например, в ЦАР или Мали) с каждым годом растёт влияние Турции - в долгосрочной перспективе это должна быть более существенная угроза для Парижа. Но основным врагом назначены русские - трудно сказать, почему. Возможно, нервозность вызывает то, что сотрудничество с Россией может дать или уже даёт африканским странам независимость в политическом поле, на фоне того, что влияние французской Африки на внутренние дела самой Франции с каждым годом растёт", - предполагает эксперт.

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