Что находилось внутри беспилотника, якобы «перехваченного» белорусскими военными 7 5.02.2022, 8:19

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Интересные детали.

Вечером 3 февраля на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором показали «внутренности» якобы украинского беспилотника, перехваченного на территории Беларуси. Журналисты zerkalo.io внимательно изучили кадры, чтобы понять, из чего состоит этот летательный аппарат.

«Начинку» беспилотника крупным планом демонстрировал госканал, и, основываясь на этих кадрах, можно сказать, из чего сделан летательный аппарат. Сразу скажем: он недешевый, но ничего уникального или эксклюзивного в нем нет. Такие же электронные компоненты может свободно купить любой человек и собрать свой беспилотник буквально у себя в гараже. Вызывает вопросы лишь корпус БПЛА: в свободной продаже такой вы не найдете.

Деталь на скриншоте ниже — GPS-система и компас CUAV, который используется для позиционирования беспилотных устройств в небе. Часто его используют в связке с полетными контроллерами Pixhawk. Контроллер — это «мозг» беспилотного или пилотируемого аппарата. Он обеспечивает связь с оператором, производит нужные в полете расчеты, управляет датчиками и питанием других компонентов, а также записывает информацию о полете.

Сам полетный контроллер в эфире телевидения показали — это Pixhack V3X. Он работает на прошивке с открытым исходным кодом Ardupilot. Вместе с ней используется программа для создания полетных планов Mission Planner. Именно она генерирует такие же зеленые пиктограммы, какие показали по телевидению. Иконки с изображением фотоаппарата — точки, в которых автоматически делаются снимки. Иконки в виде капли — точки маршрута, заданные оператором в полетном плане. Летательный аппарат следует от одной точки к другой по порядку.

Судя по всему, для связи с оператором в этом БПЛА использовали модуль дальней телеметрии RFD 900x. Его можно увидеть на скриншоте внизу. По информации производителя, он обеспечивает связь с оператором на расстоянии около 40 километров. В исключительных случаях дальность составляла 57 и 80 (при использовании воздушного шара). Если БПЛА вылетит за указанное расстояние, он может потерять связь с оператором, но все равно продолжит выполнять полетный план, загруженный в контроллер.

Еще одна деталь, которую можно увидеть на кадрах «Беларусь 1», — маленький любительский приемник управления FrSky R-XSR. Обычно его используют в моделях самолетов, кораблей, автомобилей и в мультироторных аппаратах (квадрокоптерах) на радиоуправлении. Работает такой приемник на частоте 2,4 ГГц — такой же, как и обычный Wi-Fi. Дальность связи с ним может достигать двух километров. Вряд ли этот приемник использовался для управления БПЛА. Как нам пояснил человек, имеющий опыт работы с БПЛА с похожими компонентами, такой приемник как правило используется для старта и предполетной подготовки аппарата.

Многих людей, комментирующих сюжет «Беларусь 1», смутила обычная фотокамера, которая якобы использовалась для съемок. Но здесь нет ничего необычного: полетный контроллер может выдавать команду камере на фотографирование в нужных точках, и для этого действительно можно использовать обычный фотоаппарат. В сети можно найти немало информации о том, как настроить связь полетного контроллера и камеры.

БПЛА, который показали по телевидению, оснащен электродвигателем. Установить его точную модель нам не удалось.

Так кто же мог собрать такой беспилотник?

Простой ответ: кто угодно. Никаких специфических деталей (кроме корпуса) для этого не нужно. Говоря об Украине, то в ней похожие по «начинке» беспилотники проектировались в прошлом. Например, полетный контроллер Pixhawk с прошивкой Ardupilot и программой Mission Control для создания маршрутов полетов использовался в украинских БПЛА PD-1 и ASU-1 «Валькирия». Их в качестве помощи для украинской армии разрабатывали волонтеры. Однако и по качеству сборки, и по начинке они выше, чем то, что показали в эфире «Беларусь-1».

Контроллеры Pixhawk в своих самодельных БПЛА также использует ИГИЛ. С их помощью, например, в 2020 году была осуществлена атака на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии. Часто похожие компоненты используют авиамоделисты или производители гражданских беспилотников (например, дронов, которые занимаются опрыскиванием посевов на полях или аппаратов самолетного типа для картографии).

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