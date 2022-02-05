В Беларуси вводят еще одно «новшество» для пенсионеров 10 5.02.2022, 9:10

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К нему есть много вопросов.

С 1 октября в Беларуси введут новшества по дополнительной накопительной пенсии. Работники при желании смогут уплачивать страховой взнос до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут перечислять на этот счет еще до 3%. Это новшество вызывает немало вопросов как у экспертов, так и у самих белорусов. Один из основных — будет ли население пользоваться этой возможностью с учетом «просевших» доходов и не лучшей ситуации в экономике. В Минтруда ранее скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября 2022 года. В ведомстве напомнили про ожидаемые изменения, а также рассказали некоторые детали по пенсионному новшеству, пишет zerkalo.io.

В ведомстве рассказали, как будет работать добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии.

«Работник заключает договор со страховой кампанией „Стравита“, направляет в пенсионные накопления от 1 до 10% своего заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает его работодатель. При этом для работодателя соразмерно снижается его общий взнос на пенсионное страхование. То есть дополнительной нагрузки на предприятие нет», — уточняют в Минтруда.

Напомним, работник, который воспользуется нововведением, будет по-прежнему вносить обязательные взносы в 1% от зарплаты в бюджет ФСЗН. Для нанимателя, который сейчас отчисляет в фонд 28% от зарплаты работника, снизят эти обязательные взносы. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% — в ФСЗН.

В ведомстве уточняют, что компания «Стравита», которая занимается инвестированием пенсионных накоплений, будет платить человеку из его сбережений «вторую» пенсию — по выбору 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста.

«Введение программы расширит для граждан возможности сформировать дополнительные сбережения на старость. Кроме того, средства граждан, участвующих в новом страховании, будут задействованы в развитии экономики (источник „длинных денег“, внутренний инвестиционный ресурс). В настоящее время ведется подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа», — поясняют в Минтруда.

«Финансовое участие государства, налоговые льготы, право передачи по наследству, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений — все эти элементы новой системы призваны заинтересовать работников», — резюмируют в ведомстве.

Какие вопросы есть к новшеству

Сейчас чиновники говорят про поэтапное внедрение накопительной пенсионной системы. На первом этапе дополнительные расходы на «вторую» пенсию хотят разделить между работником и нанимателем, последнему при этом — урезать обязательные взносы. Дальше возникает вопрос, кто будет компенсировать расходы бюджета. В этой ситуации существует вероятность, что на последующих этапах ввода накопительной пенсионной системы эти выпадающие денежные поступления переложат на работников или нанимателей (или и на первых, и на вторых одновременно).

К тому же ранее в Минтруда скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября 2022 года.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа, — пояснял ранее замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.

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