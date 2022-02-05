В Черногории отправили в отставку пророссийское правительство 3 5.02.2022, 12:00

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Премьер и министры не стали ждать конца парламентских прений и покинули зал заседаний.

Парламент Черногории отправил в отставку правительство Здравко Кривокапича.

За отставку пророссийского правительства Черногории проголосовали 44 из 81 депутата.

Чиновники на внеочередном заседании предложили остановить полномочия парламента, спровоцировав таким образом досрочные выборы, передает Depo.ua со ссылкой на "Радио Свобода".

Однако, депутаты решили иначе и распустили само правительство.

Премьер и министры не стали ждать конца парламентских прений и покинули зал заседаний.

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