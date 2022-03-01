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В Беларуси военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных

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  • 1.03.2022, 21:14
  • 4,354
В Беларуси военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных

Лукашенко хочет отправить белорусов на войну в Украину.

Как сообщил Charter97.org читатель из Кобрина Брестской области, военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных.

«Моему знакомому в Кобрине звонили из военкомата, сказали не выезжать из города, быть на связи, с ним свяжутся. Видимо, не успевают всем повестки отправить, идет обзвон», - сообщил читатель.

Вчера, 28 февраля, Минобороны Беларуси анонсировало четырехдневную подготовку военнообязанных.

Напомним, ранее подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.

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