В Беларуси военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных

В Беларуси военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных6
- 1.03.2022, 21:14
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Лукашенко хочет отправить белорусов на войну в Украину.
Как сообщил Charter97.org читатель из Кобрина Брестской области, военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных.
«Моему знакомому в Кобрине звонили из военкомата, сказали не выезжать из города, быть на связи, с ним свяжутся. Видимо, не успевают всем повестки отправить, идет обзвон», - сообщил читатель.
Вчера, 28 февраля, Минобороны Беларуси анонсировало четырехдневную подготовку военнообязанных.
Напомним, ранее подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.