Новый трофей: ВСУ отбили у оккупантов мощную огнеметную систему «Солнцепек» 6 1.03.2022, 21:34

11,326

Ранее ТОС «Солнцепек» заметили в Запорожской области.

В Cети опубликовали фото брошенной в украинском поле тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую применяли российские войска.

"Украинские военные утверждают, что с сегодняшнего дня имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня" – говорится в сообщении Оперативного ВСУ, пишет unian.net.

По предварительным данным, фото сделано в полях Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российскую термобарическую пусковую установку "вакуумных бомб" ТОС "Солнцепек" заметили в Токмаке Запорожской области.

Также, российские войска применяли "вакуумные бомбы" в Сумской области, обстреливая Ахтырку, сообщил мэр города Павел Кузьменко.

ТОС "Солнцепек": что известно

ТОС "Солнцепек" – российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на базе танка Т-72.

Тяжелая огнеметная система состоит из боевой машины с направляющими (БМ-1) и двух транспортно-зарядных машин (ТЗМ-Т), также созданных на базе танка Т-72. ТЗМ-Т служит для транспортировки неуправляемых реактивных снарядов, а также зарядки и разрядки БМ-1, в связи с чем оборудована специальным краном.

Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».