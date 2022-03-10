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Украинцы разбили колонну врага и захватили танк Т-72 с меткой «О»

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  • 10.03.2022, 13:28
  • 7,058
Украинцы разбили колонну врага и захватили танк Т-72 с меткой «О»

Скорее всего, колона зашла с территории Беларуси.

Украинские бойцы разгромили еще одну колонну врага, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавлял одни из старших офицеров ВСУ.

Вероятней всего, колона зашла с территории Беларуси. На танке маркировка О», — пишет Антон Геращенко.

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