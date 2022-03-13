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Программистка донесла в 2020-м на соседей за БЧБ-флаг, а теперь сама убежала в Литву

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  • 13.03.2022, 18:35
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Программистка донесла в 2020-м на соседей за БЧБ-флаг, а теперь сама убежала в Литву

Диаспора хочет добиться ее депортации из ЕС.

Увлекательная ситуация разворачивается в Вильнюсе, где местная белорусская диаспора обратила внимание на то, что в этом городе объявилась айтишница из Минска, с которой на родине перестали говорить соседи, так как она доносила в милицию о вывешивании в ЖК «Каскад» национальных флагов. Диаспора возмущена и хочет добиться депортации, пишет nn.by.

Женщину зовут Вера Леоник-Шиляева. О том, что она доносила на соседей, стало известно после взлома милицейских баз. В ноябре 2020-го она сообщила, что «5 человек вешают БЧБ-флаг между домами».

Это как раз тот огромный флаг, который стал символом Каскада и был виден издалека.

И вот буквально пару дней назад ее муж в красках описал, что они с женой перебрались в Литву — «время быстрых решений».

Юрий Шиляев тоже айтишник. Вероятно, семейная пара оказалась в Литве в связи с массовым выездом ИТ-бизнесов из Беларуси.

Вера Леоник-Шиляева сразу начала искать работу в Литве.

После того, как этот факт вскрылся, мигранты из Каскада, узнавшие Леоник-Шиляеву, подняли вопрос в чате всей диаспоры.

Сейчас готовятся обращения к литовским и городским властям о том, что этот человек причастен к массовым репрессиям в Беларуси и не может жить в ЕС.

Некоторые предлагают оставить Веру в покое, но пацифистская позиция не поддерживается большинством, среди которой доминирует аргумент, что если человек сознательно обрекал соседей на пытки в изоляторах, то он должен нести ответственность, хотя бы и в виде запрета на жизнь в Литве — стране, куда бежали те, на кого доносили люди, вроде Шиляевой.

В социальных сетях Леоник-Шиляевой под корреспонденцией о поиске работы также много критики. Она признает свой звонок в 102. «Я это сделала, да. Что теперь? […] Это был гражданский конфликт, интерпретируемый как политический. […] Вы меня не слушаете. Я не сообщала о политике, я была вынуждена сообщить об общественном порядке, а не о политике», — оправдывается она.

Реакции литовских государственных органов на ситуацию пока не последовало.

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