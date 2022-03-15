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В Витебске житель агрогородка угрожал взорвать тех, кто покупал доллары

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  • 15.03.2022, 12:40
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В Витебске житель агрогородка угрожал взорвать тех, кто покупал доллары

Неадеквата вдохновила речь Лукашенко?

В Витебске в здании железнодорожного вокзала возле пункта обмена валют житель агрогородка угрожал взорвать большой петардой тех, кто покупал доллары.

34-летний мужчина кричал, что "ненавидит доллар". Очевидцы вызвали милицию. Хулиган сопротивлялся, но был задержан, сообщает euroradio.fm со ссылкой на витебскую милицию.

По факту хулиганства могут начать уголовное дело.

Отметим, что как раз сегодня Лукашенко сделал неожиданное заявление, что "доллар никому не нужен".

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