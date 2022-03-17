AbbVie приостанавливает поставки ботокса в Россию 17.03.2022, 0:32

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Не до эстетики.

Из-за войны в Украине американская биофармацевтическая компания AbbVie приостановила поставки в РФ ботокса и филлеров — самых популярных средств в российской эстетической медицине. Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет.

Вслед за Bayer, Pfizer, MSD и другими мировыми фармпроизводителями AbbVie объявила о вводимых ограничениях в работе компании в России из-за ситуации в Украине. AbbVie пока не будет начинать новых клинических исследований и приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и на Украине. Пациенты, уже включившиеся в проводимые исследования, продолжат получать препараты.

Самым кардинальным шагом стала приостановка поставки в Россию продуктов эстетической медицины. Этим блоком в структуре AbbVie занимается Allergan Aesthetics — подразделение, образованное из компании Allergan, которую AbbVie купила в 2020 году. Это подразделение поставляло, в частности, ботокс (ботулотоксин типа А) и линейку филлеров Juvederm.

О полной приостановке поставок ботокса, судя по сообщению, речи не идет: ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.

Продажи ботокса принесли AbbVie в 2021 году в мировых масштабах $1,42 млрд, филлеров Juvederm — $658 млн.

По данным профильного портала GxP News, в России в 2021 году проведено 2,6 млн процедур ботулинотерапии — на 46% больше, чем годом ранее. Из них 27,3% составили инъекции ботоксом (в показателях учитывается в том числе серый сегмент). Лидером в сегменте является диспорт от Ipsen, используются также ксеомин от Merz и релатокс от «Микрогена» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»). В денежном выражении сегмент препаратов ботулинотерапии в России составил в 2021 году почти 10 млрд руб.

Филлеры бренда Juvederm в России лидируют в своей группе: по данным GxP News, всего филлеры устанавливались в 2021 году 1,7 млн раз, из которых 44,4% пришлось на различные позиции бренда Juvederm.

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