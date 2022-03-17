Российская прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр из-за войны 1 17.03.2022, 14:16

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Она будет продолжать свою карьеру в Нидерландах.

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть московскую сцену после начала боевых действий в Украине и продолжить свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.

Как отмечается в пресс-релизе, Смирнова выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным ее дальнейшую работу в России .

1 марта балерина заявила в своем телеграм-канале: "Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию". "Дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI-й. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", — написала она.

Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине. Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой и была принята в труппу Большого театра.

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