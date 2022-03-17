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Стало известно, за что арестовали владельца белорусского McDonalds

  • 17.03.2022, 15:47
  • 5,020
Стало известно, за что арестовали владельца белорусского McDonalds

Суд санкционировал его арест на два месяца.

Казахстана подтвердило информацию об уголовном деле на бизнесмена Кайрата Боранбаева. Суд санкционировал его арест на два месяца, пишет vlast.kz.

Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

О задержании Боранбаева в Алматы стало известно 15 марта. Официальное подтверждение появилось только сейчас.

Кайрат Боранбаев владеет различными бизнесами в Казахстане, также имеет долю в франшизе McDonalds в Беларуси и России. Он председатель Национального паралимпийского комитета и футбольного клуба "Кайрат".

Боранбаев — родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Айсултан умер в августе 20202-го. У них остались дочь и сын.

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