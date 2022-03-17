Стало известно, за что арестовали владельца белорусского McDonalds 17.03.2022, 15:47

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Суд санкционировал его арест на два месяца.

Казахстана подтвердило информацию об уголовном деле на бизнесмена Кайрата Боранбаева. Суд санкционировал его арест на два месяца, пишет vlast.kz.

Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

О задержании Боранбаева в Алматы стало известно 15 марта. Официальное подтверждение появилось только сейчас.

Кайрат Боранбаев владеет различными бизнесами в Казахстане, также имеет долю в франшизе McDonalds в Беларуси и России. Он председатель Национального паралимпийского комитета и футбольного клуба "Кайрат".

Боранбаев — родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Айсултан умер в августе 20202-го. У них остались дочь и сын.

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