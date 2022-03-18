«Беларуськалий»: потеря азиатских рынков неизбежна 10 18.03.2022, 10:27

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Масштабы экспортной трагедии будут куда значительнее, чем разрыв контракта с Yara.

Пока «Беларуськалий» занят вопросами переориентации транзита и поиском альтернативных маршрутов поставок, компании-конкуренты наращивают свое присутствие на азиатском рынке, в частности в Индии и Китае, пишет belmarket.by.

Индия

На протяжении ряда лет Индия была одним из ключевых рынков сбыта белорусских калийных удобрений. На долю страны приходилось 13% экспортных поставок «Беларуськалия».

В 2019 году Беларусь поставила в Индию 825,4 тыс. тонн калия и заработала на этом 346 972,0 тыс. долл. В 2020 году экспорт увеличился до 872,6 тыс. тонн, но валютная выручка сократилась (289 712,0 тыс. долл.) из-за уменьшения цены.

Экспорт калийных удобрений в Индию, кг оксида калия (источник данных – Белстат)

До лета 2019 года Беларусь продавала калий в Индию по цене 290 долл. за тонну, с конца 2019 года – по цене 280 долл. В мае 2020 года с компанией Indian Potash Limited (IPL) был подписан новый контракт по цене 230 долл. за тонну на условиях CFR – Cost and Freight (стоимость и фрахт). Условия поставки CFR означают, что продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара.

Статистика по экспорту удобрений за 2021 год закрыта, поэтому сложно сказать, какой объем калия отправился в Индию в прошлом году. Но есть официальные пресс-релизы «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании» (БКК), которые позволяют получить определенную информацию.

Так, 21 января 2021 года было сообщено, что «Белорусская калийная компания» и индийская IPL подписали годовой контракт на поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений по цене 247 долл. за тонну. В апреле 2021 года была согласована новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долл. за тонну.

Подписание нового калийного контракта между Беларусью и Индией ожидалось в начале 2022 года, но по ряду причин процесс затянулся. Во-первых, заработали санкции в отношении белорусской калийной отрасли. Во-вторых, Беларусь лишилась транзита в Прибалтике и выхода в Клайпедский порт.

Правда, в феврале агентство Reuters сообщало, что Индия планирует покупать белорусские калийные удобрения, несмотря на санкции ЕС и США. Для расчетов с белорусской стороной Индия предлагала «Белорусской калийной компании» открыть счет в рупиях в индийском госбанке.

Однако позже Bloomberg сообщил, что Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока последняя не покажет всю логистику поставок и не уточнит, какие порты будет использовать для реализации доставки удобрений.

Ситуация неопределенности сыграла на руку конкурентам «Беларуськалия». Канадская компания Canpotex – крупнейший в мире экспортер калийных удобрений – подписала в феврале текущего года контракт с Индией на поставку калия до 31 декабря 2022 года по цене 590 долл. за тонну.

Эксперты, в том числе аналитики канадского производителя Nutrien, высказывали предположения, что «Беларуськалий» может реабилитироваться в марте и подписать новый контракт с Индией. Но на данный момент официальной информации о подобной сделке нет.

В то же время в марте Индия признала, что существуют проблемы с доставкой удобрений из Беларуси и России и в этих условиях страна вынуждена искать новых поставщиков. По данным агентства Reuters, компания Indian Potash Limited планирует увеличить закупки из Канады, Израиля и Иордании.

«В 2022 году компания IPL закупит 1,2 млн тонн калия в Канаде, 600 тыс. тонн в Израиле и 300 тыс. тонн в Иордании, чтобы частично заместить поставки из России и Беларуси. Традиционно Индия использовала цены, установленные в сделках с Беларусью и Россией, в качестве ориентира для поставок из других стран. В 2022 год ценовым ориентиром стала Канада», – пишет Reuters со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Китай

По информации белорусского производителя, на долю Китайской Народной Республики приходилось 15,7% продаж «Беларуськалия».

География экспорта продукции ОАО «Беларуськалий» в Азию (источник данных – kali.by)

В 2019 году Китай закупил 841,5 тыс. тонн отечественного калия и заплатил за него 353 316,1 тыс. долл. В 2020 году Беларусь поставила в КНР 1 057,5 тыс. тонн удобрений (валютная выручка – 319 796,4 тыс. долл.).

В апреле 2020 года БКК подписала контракт на поставку калия в Китай по цене 220 долл. за тонну. В феврале 2021 года Беларусь и КНР договорились об установлении контрактной цены в размере 247 долл. за тонну. Цена была согласована на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.

Экспорт калийных удобрений в Китай, кг оксида калия (источник данных – Белстат)

Новый калийный контракт с Китаем (как и с Индией) ожидался в 2022 году. Но пока никаких новостей об этом нет.

Конкуренты «Беларуськалия» вновь воспользовались ситуацией, и вышли на китайский рынок на выгодных для себя условиях. В феврале 2022 года компания Canpotex сообщила, что заключила контракт с Китаем, согласовав стоимость калия на том же уровне, что и в Индии – 590 долл. за тонну.

Помимо Canpotex, контракт с КНР подписал израильский производитель удобрений Israel Chemicals. Он заключил трехлетнее соглашение о поставках калия в Китай в 2022–2024 годах, и в рамках этого соглашения договорился о доставке 700 тыс. тонн удобрений китайским заказчикам в текущем году по такой же цене, как и Canpotex (590 долл. за тонну).

В сложившихся условиях «Беларуськалий» рискует утратить свои позиции на азиатском рынке, и прежде всего в таких странах, как Индия и Китай. Но проблемы могут возникнуть не только на азиатском векторе.

Бразилия

В марте текущего года президент Бразилии Жаир Болсонару призвал парламент страны одобрить проект закона, разрешающий добычу полезных ископаемых на территориях, занимаемых коренными народами Бразилии.

По его мнению, Бразилии пора встать на путь калийного импортозамещения. Ставка делается на Амазонский калиеносный бассейн, который планирует разрабатывать компания Potassio do Brasil.

«Нынешние тяжелые времена волей-неволей заставляют нас обсуждать необходимость добычи калийного сырья в Бразилии. Мы не можем полагаться на поставки калийных удобрений из других стран», – заявил Болсонару.

На фоне этих событий канадская компания Canpotex сообщила министру сельского хозяйства Бразилии Терезе Кристине Диас, что готова увеличить объем продаж калия в Бразилию в два раза. Кроме того, Канада готова участвовать в освоении Амазонского бассейна и создании промышленной инфраструктуры.

В перспективе это означает, что Бразилия сократит закупки калия за рубежом и запустит собственное производство. Для «Беларуськалия» – новость не из приятных.

По информации предприятия, на долю Бразилии приходилось 17% экспортных поставок «Беларуськалия». В 2019 году Беларусь экспортировала в южноамериканское государство 1 082,0 тыс. тонн калия (валютная выручка – 560 960,3 тыс. долл.), в 2020 году – 1 521,0 тыс. тонн (валютная выручка – 520 700,7 тыс. долл.).

Экспорт калийных удобрений в Бразилию, кг оксида калия (источник данных – Белстат)

Таким образом, в ближайшем будущем «Беларуськалий» может столкнуться с очень серьезной проблемой – потерей ключевых рынков сбыта. Ведь Индия, Китай и Бразилия выступали основными покупателями белорусских калийных удобрений. Масштабы «экспортной трагедии» будут куда значительнее, чем потеря контракта с Yara.

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