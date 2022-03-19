Эксперт: Глобальное поражение России приведет Лукашенко под международный трибунал 7 19.03.2022, 10:24

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Для диктатора нет хороших вариантов.

Старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии udf отметил, что нет такого варианта исхода войны в Украине, который может полностью устроить белорусский режим.

«Беларусь в ущерб себе и Украине соучаствует в агрессии, белорусские интересы в этой войне вообще не прослеживаются. Поэтому для страны лучший выход — это выход из войны. Для режима любой вариант развития событий — пиррова победа», – сказал Мацукевич.

Он пояснил:

«Оккупация Украины вытянет из России все соки, а это означает, что паек российской помощи для Беларуси сократится до скудного, а в случае поражения РФ — и вовсе уменьшиться до блокадного. Глобальное поражение России в конфликте может привести Лукашенко под международный трибунал — на скамью обвиняемых в военном преступлении как подельника Владимира Путина и иных ответственных за это лиц».

Чем дольше война, тем больше жертв и разрушений на совести Лукашенко, предоставившего территорию Беларуси для обстрелов и налетов на Украину, считает эксперт.

Затягивание конфликта увеличивает риски прямого вовлечения в него белорусских вооруженных сил, а это другие риски, которые чреваты брожением умов и общественными антивоенными потрясениями в стране. Плюс ужесточением санкционного прессинга Запада.

«Сейчас наша страна выполняет роль плацдарма и адреса российско-украинских переговоров. Лукашенко хотел бы сохраниться в этой роли. Пока его игра устраивает режиссера, но позиция Кремля по мере исчерпания собственных резервов может измениться, от Лукашенко могут потребовать более деятельного военного участия», – считает Мацукевич.

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