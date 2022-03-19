закрыть
19 марта 2022, суббота, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нацгвардия остановила наступление оккупантов на Рубежное

1
  • 19.03.2022, 11:17
  • 3,782
Нацгвардия остановила наступление оккупантов на Рубежное

Войска РФ понесли серьезные потери.

Бойцы Нацгвардии остановили наступление российских войск на Рубежное Луганской области.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых… Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки. Во время боя они уничтожили два десятка русских оккупантов и заставили их отступить», — говорится в сообщении.

Гайдай также отметил, что ВС РФ сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом Рубежного из минометов и ствольной артиллерии.

«Под обстрелами в течение суток были также Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Приволье, Золотое. Повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки», — рассказал глава ОВГА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина