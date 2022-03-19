Нацгвардия остановила наступление оккупантов на Рубежное 1 19.03.2022, 11:17

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Войска РФ понесли серьезные потери.

Бойцы Нацгвардии остановили наступление российских войск на Рубежное Луганской области.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых… Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки. Во время боя они уничтожили два десятка русских оккупантов и заставили их отступить», — говорится в сообщении.

Гайдай также отметил, что ВС РФ сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом Рубежного из минометов и ствольной артиллерии.

«Под обстрелами в течение суток были также Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Приволье, Золотое. Повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки», — рассказал глава ОВГА.

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