Украинцы сражаются с российскими оккупантами (онлайн)
- 2.03.2022, 0:01
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(обновляется) Начинаются ночные бои за Киев, Харьков и Херсон.
Седьмой день отважные украинцы ведут борьбу с российскими оккупантами. Бои ведутся за Херсон, Харьков и Киев.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию седьмых суток войны. Что происходило в Украине до 23:59 1-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
00:15 Полк Азов наводит артиллерию с беспилотника. Под удар попал российский бронеавтомобиль «Рысь» и «Камаз».
00:11 Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. С соцсетях пишут, что уничтожено Харьковское танковое училище, сейчас там взрываются снаряды на складе.