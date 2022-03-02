В Херсоне местные жители отобрали у российских военных флаги Украины 2.03.2022, 16:04

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Люди на площади приветствовали это возгласом «Слава Украине! Героям Слава!».

На видео видно, как российский военный снял украинский флаг и понес его в неизвестном направлении.

В сети появилось видео, где в Херсоне у российского военного отобрали украинский флаг. Вероятно, флаг отобрали местные жители. После того как флаг забрали, люди на площади воскликнули "Слава Украине! Героям Слава!".

Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост", сообщает УНИАН.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации. Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.

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