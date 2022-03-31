Россия пытается продать свою нефть Индии с серьезной скидкой 8 31.03.2022, 18:36

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Пока не понятно, какой может быть верхняя граница объема закупки.

Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть на фоне международного давления и снижение спроса на российское сырье после вторжения в Украину.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, страна, оказавшаяся под самым большим количеством санкций в мире, предлагает Urals со скидкой до 35 долларов за баррель относительно цен до войны, чтобы побудить Индию покупать еще большие объемы нефти. Трансакции будут осуществляться между "Роснефтью" и индийской госкорпорацией "Indian Oil".

Россия хочет, чтобы Индия для начала взяла 15 млн баррелей, законтрактованных на этот год, отмечает Bloomberg, но пока не понятно, какой может быть верхняя граница объема закупки. Считается, что Индия имеет ограниченный спрос на предлагаемые сорта.

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