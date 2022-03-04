Оккупанты в Черниговской области массово сжигают тела своих погибших

Оккупанты в Черниговской области массово сжигают тела своих погибших10
- 4.03.2022, 8:45
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Работает передвижной крематорий.
В пгт. Седнев (Черниговская область), временно захваченном нацистами РФ, активно сжигаются трупы погибших русских солдат. Точнее – на заводе по производству крахмала ЧП "Левона". Об этом сообщило издание "Республика".
По данным информагентства, об этом свидетельствует резкое увеличение использования предприятием газа, которое до вторжения российскими оккупантами работало с минимальным потреблением.
Кроме того, в городе Городня (Черниговская область) есть госпиталь для раненых российских военных, вблизи которого работает мобильный крематорий. Вероятно, Кремль может использовать его в войне с Украиной, чтобы скрыть количество потерь среди своих военнослужащих.