Украинский летчик необычным способом сбил крылатую ракету «Калибр»
- 7.03.2022, 23:16
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Высший пилотаж.
Доблестные украинские защитники каждый день демонстрируют мастерство и героизм в борьбе против российских оккупантов. Например, наши войска продолжают контролировать 70 % Ирпеня и отражать атаки путинских террористов. А недавно стало известно об еще одном феноменальном подвиге неназванного украинского солдата. Неизвестный пилот продемонстрировал невероятное мастерство в авиационном деле. Наш ас смог сбить российскую крылатую ракету "Калибр" с помощью ракеты "воздух-воздух".
Информацией о подвиге украинского летчика поделился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале: "Это высший пилотаж! Наш летчик-герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители и прислали мне фото воронки от взрыва. Представьте себе, сколько горя было бы, если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?! Слава украинским лётчикам — Героям!"
Напомним, именно "Калибрами" российские нелюди обстреливали многие наши города. Попасть в ракету налету крайне тяжело, так что ас продемонстрировал феноменальную точность.