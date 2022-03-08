Белорусы пытаются успеть купить новые автомобили по старым ценам 4 8.03.2022, 12:46

4,498

Ситуация на автомобильном рынке в стране может резко поменяться.

Снижение курса белорусского рубля и подвешенная ситуация с дальнейшими поставками автомобилей подстегивают белорусов к срочным покупкам. Автобизнес анализирует события на рынке новых машин.

Ситуация с рублем

Если в прошлом году и в начале этого национальная валюта оставалась достаточно стабильной, то в последние дни февраля на фоне событий в Украине белорусский рубль начал падение вслед за российским. На момент подготовки материала (1 марта) официальный курс составлял 3,0744 руб. за доллар и 3,4299 руб. за евро.

В России рубль также здорово сдал к иностранным валютам, преодолев планку 90 руб. за доллар и 100 руб. за евро. В отличие от конца 2014 года российским импортеры и дилеры отреагировали оперативно, тут же начали переписывать цены. Мы уже сообщали, что АвтоВАЗ с 1 марта поднял стоимость автомобилей марки Lada в России примерно на 8-12%, так что сразу четыре модели стали дороже одного миллиона российских рублей. И это только один из примеров.

Ситуация с поставками

Последние дни в нашей ленте новостей то и дело появляются сообщения о том, что автомобильные заводы в России приостанавливают свою работу. Как минимум это сделали предприятия АвтоВАЗа в Тольятти, "Renault Россия" в Москве, Hyundai под Санкт-Петербургом. Также сообщалось о том, что поставки автомобилей в Россию поставил на паузу целый ряд производителей.

Как следует из этих сообщений, данные меры временные и, как правило, объясняются сбоями в производстве автокомпонентов. Пока что заявляется о небольших временных интервалах в несколько дней. Но что будет дальше, никто не знает. И в любом случае это означает в обозримом будущем перебои с поставками готовых автомобилей дилерам. И не только российским, ведь и наши в случае с наиболее популярными марками работают через Россию.

Что происходит сейчас

На самом деле ситуация меняется очень быстро. Данные мы получили 1 марта (во вторник), и к моменту выхода материала что-то уже могло устареть и потерять актуальность. Также представители дилеров пока не готовы давать официальные комментарии, ссылаясь как раз на непредсказуемое развитие событий. Акцент на то, что сказанное актуально лишь на середину вторника.

На момент сбора информации у ряда дилеров (например, Lada, Renault, Volkswagen, Mitsubishi) действовали старые цены, а Geely, Kia и Hyundai уже их переписали. В любом случае об остановке продаж речи не идет: автомобили есть в наличии, продаются, покупателей хватает, финансовые инструменты по-прежнему доступны.

Кстати о последних. В понедельник Нацбанк поднял ставку рефинансирования с 9,25 до 12%. С учетом того что во многих кредитных программах проценты привязаны именно к этой ставке, кредиты стали дороже. Могло быть и хуже: Центробанк России, например, увеличил ключевую ставку более чем в два раза – с 9,5 до 20%.

Как бы то ни было, 1 марта автомобили у дилеров были, кредиты выдавались. Цены? Вот тут по-разному.

"Завод остановил производство из-за проблем с логистикой, но все произведенные машины поставляются в Беларусь по заранее согласованным графикам поставки. Отгрузка машин в дилерских центрах Volkswagen также осуществляется по плану. При отказе клиента от контракта машина поступает в свободную продажу. Что касается цен на автомобили, то пока они не увеличились. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и будем действовать в зависимости от ее изменений", – сообщает импортер Volkswagen в Беларуси.

Пообщавшись с менеджерами, поняли, что свободные машины в наличии действительно есть, покупателей хватает (опять же многие пытаются совершить сделку как можно быстрее, чтобы успеть по старой цене). Кредиты выдаются. Ну а главное – цены пока действительно не менялись.

Остаются действующими и ценники на Lada и Renault, по крайней мере в салонах "Автопромсервиса". Автомобили тоже имеются.

В "Хёндэ АвтоГрад" сообщают, что автомобили Hyundai в наличии есть, покупатели тоже, трафик не упал, хотя ажиотажа не наблюдается. Но цены выросли. Кредит как был, так и есть, лизинг пока приостановлен. В данный момент продаются складские запасы Creta и Accent, по поводу будущих поставок ситуация непонятная.

Представители "Джили Центр Минск" говорят, что в понедельник в автосалоне был настоящий ажиотаж: десятки покупателей Geely пытались успеть оформить покупку по старым ценам, с тревогой ждали, одобрят ли им кредит (финансирование еще есть). Последнего клиента оформили в 20.00. Во вторник цены изменились – выросли на 20%. Из имеющихся на складе автомобилей только один не в резерве. А когда будут следующие поставки, пока неизвестно. Для примера – было-стало:

Изменились цены и на автомобили Kia. Так, прайс-лист на Rio теперь стартует от 46.080 руб. – было 37.400, Rio X теперь стоит от 49.080 руб. против 39.900, а начальная стоимость Sportage – от 71.280 вместо 59.400 рублей. То есть рост на 20% и больше. Покупатели есть, машины продаются.

"В первые два месяца текущего года дистрибьютор Kia в Беларуси поставил достаточно крупную партию автомобилей – речь идет о моделях Rio, Rio X и Seltos. В ближайшее время доедет поставка Seltos, Sorento и Sportage. Только Sorento весь выкуплен клиентами, остальные модели есть в наличии или будут в ближайшее время поставлены на склады дилеров.

С 1 марта происходит увеличение прайсовой стоимости на весь модельный ряд Kia. Все автомобили мы импортируем. Из-за колебаний курса валют мы корректируем стоимость автомобилей в белорусских рублях.

Отметим, что все дилерские предприятия Kia работают в штатном режиме – это три дилерских центра в Минске и по одному дилерскому центру в каждом областном городе. На текущий момент мы ждем информацию по будущим поставкам и работаем с действующим складом", – таков официальный комментарий дистрибьютора Kia в Беларуси.

А вот развернутый комментарий, который нам дала руководитель отдела маркетинга официальных дилеров Toyota и Lexus ООО "Атлант-М Альянс" Юлия Минец:

"Сейчас в наличии есть несколько свободных автомобилей Toyota и Lexus, они доступны для покупки. К нам прибывают ранее заказанные клиентами автомобили, мы осуществляем их отгрузку в обычном режиме.

Цены у нас обновляются в первый рабочий день каждого месяца, это правило действует для всех дилеров Toyota и Lexus. Сегодня мы получили новые прайс-листы, цены в них выше февральских на 15-20 процентов. Цены на сайтах актуальны.

В вопросе финансовых инструментов мы зависим от решения банков. Многие приостановили прием заявок, кто-то поднял ставки. На данный момент доступно кредитование от Белгазпромбанка и Технобанка. Лизинг возможно запросить у МТБанка, Агролизинга и А-Лизинга. Размеры ставок – от 20 процентов в рублях и от 14 процентов в валюте.

На данный момент официальной информации от импортера об ограничениях поставок не было. Что касается автомобилей, все в штатном режиме. Ждем плановых поступлений в течение недели-двух. Аналогичная ситуация с запасными частями и "расходниками" для сервиса. Запасы запчастей для ТО и ремонта у нас на складах есть на несколько месяцев нормальной работы, поэтому мы сможем обеспечить наших клиентов в любом случае".

Наш вердикт

Еще во вторник была возможность купить автомобили по прежним рублевым ценам, но число брендов, сохранивших старые ценники, быстро сокращалось. Повышение рублевых цен неизбежно. Судя по тенденциям, в самое ближайшее время они увеличатся у всех примерно на 20%, чтобы сохранить статус-кво в долларовом эквиваленте. Вопрос с будущими поставками и вообще дальнейшим развитием ситуации пока открыт, что понятно. Но это тема для отдельного разговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».