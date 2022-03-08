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McDonald’s закрывает свои рестораны в России

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  • 8.03.2022, 21:47
  • 8,852
McDonald’s закрывает свои рестораны в России

Символическое событие.

Компания McDonald’s временно закрывает все 850 ресторанов в России и приостанавливает деятельность в стране, заявил глава компании Крис Кемпчински.

«Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе стал причиной невыразимых страданий невинных людей. Как Система, мы вместе со всем миром осуждаем агрессию и насилие и молимся за мир», – написал Кемпчински.

Стоит отметить, что появление McDonald’s в СССР стало символом падения «железного занавеса». Сегодня можно сказать, что уход американской сети ресторанов становится символом его возвращения.

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